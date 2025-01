落選港姐鍾溥敏小三上位 結婚典禮超「胸」上圍成焦點

作家徐緣(左)與鍾溥敏結婚。(星島日報提供)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕2009年參加港姐選拔卻落選的「Mandy」鍾溥敏,昨(13)日與男友徐俊文(作家徐緣)舉行婚禮,婚宴走簡約風格,新娘造型俐落大方,但卻沒忘記展現自傲的上圍,禮服多做低胸設計,豐滿身材成為現場最亮眼焦點。

其實早在2019年作家徐緣(徐俊文)的太太就曾經公開斥責鍾溥敏是第三者,且貼文在社群說:「拆散了我的家」,徐緣離婚後就於鍾溥敏交往,今年8月求婚成功,昨日婚禮算是小三上位成功。

鍾溥敏超愛秀身材。(星島日報提供)

鍾溥敏和徐俊文的婚禮在香港舉行,鍾溥敏本人也在社群上發表性福宣言:「Love You All. Happy Wedding. Always be 放心 & 安樂。(愛你的一切。快樂的婚禮。永遠放心與安樂)」。

鍾溥敏上圍豐滿。(星島日報提供)

鍾溥敏今年8月才在社群發布與徐俊文在瑞士驚喜求婚的照片,當時還曬恩愛說:Vincent一身白馬王子造型指定動作求婚,當時地是濕的也不想擋了別人走路,所以很大聲秒回「Yes, I do」還笑說,全程只有1到2分鐘。

徐俊文前妻臉書發文指鍾溥敏是小三。(星島日報提供)

鍾溥敏曾被作家徐緣的太太公開斥責是第三者,還在社群指名道姓痛罵:「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui,拆散了我的家」。

當時徐緣(徐俊文)還出面澄清。(星島日報提供)

徐俊文被前妻兩度爆料出軌後,曾經公開認錯,表示對妻女有虧欠,過去不懂得維繫感情,並願意對自己的行為負責。當時鍾溥敏也否認自己是第三者,還說不關她的事。如今兩人終於步上紅毯,昔日「前徐太太」所言幾分真假,不證自明。

