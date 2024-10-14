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落選港姐鍾溥敏小三上位 結婚典禮超「胸」上圍成焦點

作家徐緣（左）與鍾溥敏結婚。（星島日報提供）作家徐緣（左）與鍾溥敏結婚。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2009年參加港姐選拔卻落選的「Mandy」鍾溥敏，昨（13）日與男友徐俊文（作家徐緣）舉行婚禮，婚宴走簡約風格，新娘造型俐落大方，但卻沒忘記展現自傲的上圍，禮服多做低胸設計，豐滿身材成為現場最亮眼焦點。

其實早在2019年作家徐緣（徐俊文）的太太就曾經公開斥責鍾溥敏是第三者，且貼文在社群說：「拆散了我的家」，徐緣離婚後就於鍾溥敏交往，今年8月求婚成功，昨日婚禮算是小三上位成功。

鍾溥敏超愛秀身材。（星島日報提供）鍾溥敏超愛秀身材。（星島日報提供）

鍾溥敏和徐俊文的婚禮在香港舉行，鍾溥敏本人也在社群上發表性福宣言：「Love You All. Happy Wedding. Always be 放心 & 安樂。（愛你的一切。快樂的婚禮。永遠放心與安樂）」。

鍾溥敏上圍豐滿。（星島日報提供）鍾溥敏上圍豐滿。（星島日報提供）

鍾溥敏今年8月才在社群發布與徐俊文在瑞士驚喜求婚的照片，當時還曬恩愛說：Vincent一身白馬王子造型指定動作求婚，當時地是濕的也不想擋了別人走路，所以很大聲秒回「Yes, I do」還笑說，全程只有1到2分鐘。

徐俊文前妻臉書發文指鍾溥敏是小三。（星島日報提供）徐俊文前妻臉書發文指鍾溥敏是小三。（星島日報提供）

鍾溥敏曾被作家徐緣的太太公開斥責是第三者，還在社群指名道姓痛罵：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」。

當時徐緣（徐俊文）還出面澄清。（星島日報提供）當時徐緣（徐俊文）還出面澄清。（星島日報提供）

徐俊文被前妻兩度爆料出軌後，曾經公開認錯，表示對妻女有虧欠，過去不懂得維繫感情，並願意對自己的行為負責。當時鍾溥敏也否認自己是第三者，還說不關她的事。如今兩人終於步上紅毯，昔日「前徐太太」所言幾分真假，不證自明。

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