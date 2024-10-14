斷聯宋米秦6年 郭雪芙換號碼認「很難再聯絡」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙昔和李毓芬、宋米秦組女團「Dream girsl」，團體2016年解散，宋米秦先前受訪談到，自從生完小孩後，就沒再和郭雪芙聯絡，「忙小朋友，她也忙她的事業，已經有點不同生活圈了。」透露兩人斷聯6年，郭雪芙今（14日）出席法國芭蕾精品鞋履Repetto活動，表示有換過電話號碼，被問是否會再聯絡，她面露尷尬說：「應該很難吧！」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙以《此時此刻》入圍金鐘59戲劇節目女主角獎，典禮進入倒數階段，她為戰袍苦惱不已，還沒選定要穿哪一套，「還不確定衣服的狀態，還在努力中，經紀人是希望可以再瘦一點。」透露前後大約瘦了4公斤，被問想拿紅毯第一美還是戲后，她只希望可以順利過完那天，「不要出糗就好了，很怕走一走跌倒，那真的很糗。」不僅擔心話講不好，也怕舌頭打結。\

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郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

談及是否會事先準備感言，郭雪芙說：「就是謝謝大家。」之後反問：「會不會太短了？可能會再好好想一下，因為家人跟朋友都有說以備不時之需。」自嘲現在講話都結巴了，「我怎麼敢上台，我會手抖，這沒辦法預設吧！如果真的上台了，會想盡辦法趕快下台。」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

Repetto首次將匠人工作坊引進台灣市場，為品牌好友郭雪芙打造專屬訂製鞋，也勾起郭雪芙童年學芭蕾舞的回憶。她說：「印象中幼稚園的時候有學過芭蕾舞，但是真的太困難了，就沒有繼續學下去，經過這次與Repetto的合作，吸取工作人員分享給我的故事，就滿想親自去看看專業的芭蕾舞表演，有機會也想嘗試看看和芭蕾有關的戲劇。」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

今年是郭雪芙收穫相當豐盛的一年，期盼許久的遊學夢終於履行，赴英國生活、念書3個月，回台就入圍金鐘獎，郭雪芙說：「去英國讓我體驗完全不一樣的生活環境，找回對新事物的好奇心，也更確認未來要再多花點時間去探索這個世界。」不過接下來她還是以工作為重，即將開始宣傳和陳柏霖合作的新戲《不如海邊吹吹風》。

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙曾說過有想婚念頭的，何時會為自己訂製一雙獨一無二的婚鞋？她想了想說：「可能40歲以後吧！」

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