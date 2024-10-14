晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

斷聯宋米秦6年 郭雪芙換號碼認「很難再聯絡」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙昔和李毓芬、宋米秦組女團「Dream girsl」，團體2016年解散，宋米秦先前受訪談到，自從生完小孩後，就沒再和郭雪芙聯絡，「忙小朋友，她也忙她的事業，已經有點不同生活圈了。」透露兩人斷聯6年，郭雪芙今（14日）出席法國芭蕾精品鞋履Repetto活動，表示有換過電話號碼，被問是否會再聯絡，她面露尷尬說：「應該很難吧！」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙以《此時此刻》入圍金鐘59戲劇節目女主角獎，典禮進入倒數階段，她為戰袍苦惱不已，還沒選定要穿哪一套，「還不確定衣服的狀態，還在努力中，經紀人是希望可以再瘦一點。」透露前後大約瘦了4公斤，被問想拿紅毯第一美還是戲后，她只希望可以順利過完那天，「不要出糗就好了，很怕走一走跌倒，那真的很糗。」不僅擔心講不好，也怕舌頭打結。\

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

談及是否會事先準備感言，郭雪芙說：「就是謝謝大家。」之後反問：「會不會太短了？可能會再好好想一下，因為家人跟朋友都有說以備不時之需。」自嘲現在講話都結巴了，「我怎麼敢上台，我會手抖，這沒辦法預設吧！如果真的上台了，會想盡辦法趕快下台。」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

Repetto首次將匠人工作坊引進台灣市場，為品牌好友郭雪芙打造專屬訂製鞋，也勾起郭雪芙童年學芭蕾舞的回憶。她說：「印象中幼稚園的時候有學過芭蕾舞，但是真的太困難了，就沒有繼續學下去，經過這次與Repetto的合作，吸取工作人員分享給我的故事，就滿想親自去看看專業的芭蕾舞表演，有機會也想嘗試看看和芭蕾有關的戲劇。」

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

今年是郭雪芙收穫相當豐盛的一年，期盼許久的遊學夢終於履行，赴英國生活、念書3個月，回台就入圍金鐘獎，郭雪芙說：「去英國讓我體驗完全不一樣的生活環境，找回對新事物的好奇心，也更確認未來要再多花點時間去探索這個世界。」不過接下來她還是以工作為重，即將開始宣傳和陳柏霖合作的新戲《不如海邊吹吹風》。

郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）郭雪芙為法國芭蕾精品鞋履站台。（Repetto提供）

郭雪芙曾說過有想婚念頭的，何時會為自己訂製一雙獨一無二的婚鞋？她想了想說：「可能40歲以後吧！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中