天王20歲愛女不藏了！陳奕迅合體費德勒 「狂粉」行徑被取笑

陳奕迅（左）、費德勒。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅上周五參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》，與偶像費德勒組隊，對打中國網球一哥張之臻、乒乓球奧運冠軍樊振東， 最終與費德勒以三盤兩勝，贏了這場友誼賽。

陳奕迅、費德勒（左）。（環球提供）

能與偶像打球，是Eason做夢也沒想過的事，比上台唱歌還要緊張，完成後開心到飛起，站在偶像後面等自拍，連20歲的女兒「包包」陳康堤也取笑他，說從來未見過爸爸變了小粉絲的樣子。

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陳奕迅、費德勒（左）。（環球提供）

一向喜歡打網球的Eason，見到費德勒後，第一時間拿出自己收藏的傳記及網球、網球拍等求簽名，沒想到費德勒竟然送他一支平日自己愛用的同款網球拍，令他驚喜萬分，還緊張自招，「我女兒在取笑我，說從未見過爸爸像個粉絲的樣子，哈哈。」也送上自己演唱會的紀念品、訂製手提袋以及唱片作為回禮。

陳奕迅、費德勒（左）。（環球提供）

球場上，Eason打到一半為緩解緊張情緒，突然高唱了兩句《謝謝儂》:「管他頭痛不頭痛....」引起令全場歌迷尖叫歡呼聲四起，人氣絕不輸費德勒，比賽後，Eason於社群留言 :「 很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。我再私心一點，還！要！跟！Roger ！Federer！在！同！一！個！球！場！打！球！呢！」字裡行間盡顯他的難忘及興奮。

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