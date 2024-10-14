晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳庭妮哽咽揭「女星困境」 謝盈萱壓力大落淚「覺得自己不夠好」

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華、謝盈萱、陳庭妮主演的Netflix影集《影后》公開「永遠不夠好」幕後花絮，揭開劇中「影后們」既脆弱又細膩的真實心境，也透露女演員們拍攝期間的各種幕後心情，像是編導嚴藝文暖心私訊讓楊謹華秒落淚；謝盈萱認壓力很大，總覺得自己永遠都不夠好；曾莞婷透露剛開拍時每天回去都偷哭；謝瓊煖也有感劇情「太多真實的東西」，拍攝時不知道是在演角色還是演自己。

陳庭妮曝「女星困境」，身為演員感受很深。（Netflix提供）陳庭妮曝「女星困境」，身為演員感受很深。（Netflix提供）

《影后》楊謹華曝收編導嚴藝文訊息秒落淚。（Netflix提供）《影后》楊謹華曝收編導嚴藝文訊息秒落淚。（Netflix提供）

北影新人林廷憶在《影后》擔任要角，坦言「沒安全感」。（Netflix提供）北影新人林廷憶在《影后》擔任要角，坦言「沒安全感」。（Netflix提供）

楊謹華被問對於自己所交出來的角色周凡是否滿意，她頓時語塞，直呼這問題實在太困難，表示「還可以再更好」，坦言對於很多角色永遠都不會有滿意的時候，在劇中一場對鏡自我對話的戲結束後，她開始思考「自己演得對嗎？這樣好嗎？」就在心中充滿許多問號的同時，突然收到編導嚴藝文的訊息：「謝謝妳今天的表演，讓我真的很感動。」楊謹華直呼：「哇！我不誇張，我看到的時候秒落淚。」謝盈萱同樣有感，分享「身為演員總是覺得自己不夠好，尤其是女演員」，被問及此題更是立馬落淚，分享演戲總有某個部分覺得一定要讓角色達到某種境界，明知道很難，卻總是一無反顧的往前衝，但也因此壓力很大。

曾莞婷坦言壓力大「每天回去都偷哭」。（Netflix提供）曾莞婷坦言壓力大「每天回去都偷哭」。（Netflix提供）

謝瓊煖透露在拍《影后》時，常會不知道自己現在到底是謝瓊煖還是角色柯麗芬，直言：「太多真實的東西了。」她在劇中為養家成為什麼戲都演的八點檔演員，雖努力想轉型卻仍被女兒瞧不起，呈現女演員在光鮮亮麗的演藝圈光環背後，同樣有身為「女人」需要面對的人生課題，「有時候我又很怕自己想太多，在那個拿捏之間真的是一輩子都學不完的，其實這部戲應該是叫『影后們』Born to live，它其實就是男男女女，為了生存而發生的故事。」飾演當紅女星潘茵茵的曾莞婷，劇中即便已是家喻戶曉的女演員，卻仍被年齡、愛情綁架，看似自信實則找不到自我價值，戲外也是女演員的她，坦言「希望自己可以更好、更突破，然後更被大家看到或者是認同。」更透露剛開始拍攝的時候壓力超大，每天回去都有偷哭。

楊貴媚談女演員「站穩自己的腳步慢慢地走，每一段路的風景都會不一樣」。（Netflix提供）楊貴媚談女演員「站穩自己的腳步慢慢地走，每一段路的風景都會不一樣」。（Netflix提供）

陳庭妮提到「女演員」也一度哽咽，「我們演員可以感受很多事情，但就是因為我們可以感受很多事情，所以我們非常的脆弱。」她分享有次拍攝導演說OK了，但她還去問導演可否再試一次，「就是很想知道自己還可以怎麼樣，我不想只有一個樣子。」

謝盈萱覺得壓力大，總是覺得自己不夠好。（Netflix提供）謝盈萱覺得壓力大，總是覺得自己不夠好。（Netflix提供）

林廷憶在劇中擔任重要角色，與眾影后們同台飆戲，她招認自己很沒安全感，拍完每個鏡頭都會忍不住想「剛剛是不是哪裡沒有做好？」劇中她是一名追求演戲夢想的新人史艾瑪，坦言有時候分不清楚艾瑪是誰，「我記得我在日記裡面寫，我好像已經看不到她（史艾瑪）了，因為好像都是從她眼睛看出去。」雙金影后楊貴媚也分享從影多年心境：「就是站穩自己的腳步，慢慢地走，其實每一段路的風景都會不一樣。」

謝瓊煖曝《影后》有太多真實的東西，分不清角色或自己。（Netflix提供）謝瓊煖曝《影后》有太多真實的東西，分不清角色或自己。（Netflix提供）

同為女演員出身的編導嚴藝文表示，每位女演員面對角色上的困境，或是跟自己在人生當中有真實重疊的部分，其實都很勇敢地去面對了，「演員就是一個血肉之軀，站在鏡頭前面第一線的人，所以他從頭到腳都是被你檢視的，不管內跟外都清清楚楚的被呈現在外面。我覺得今天這個故事更有趣的一點，是因為她們職業是女演員，那些人生課題，因為她的身份是女演員而變得更棘手。」

鍾欣凌在《影后》飾暖心經紀人。（Netflix提供）鍾欣凌在《影后》飾暖心經紀人。（Netflix提供）

《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。11月7日於Netflix上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中