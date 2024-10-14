晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪建民不敵癌魔逝世 金剛曬黑白照長文悼念

金剛曬同框汪建民黑白照悼念。（翻攝自金剛IG）金剛曬同框汪建民黑白照悼念。（翻攝自金剛IG）

〔記者林南谷／台北報導〕汪建民7日晚間不敵肺腺癌過世，享年56歲，13日在台北市二殯舉辦告別式，圈內藝人好友陳為民、阿Ben、白雲、翁家明、秀琴、陳致遠和金剛等人都到場送他最後一程。

相關新聞：送汪建民最後一程 眾星友追憶他的好

結束告別式，金剛難掩悲傷在IG分享一張與汪建民合照留言：「哥哥，這幾天一直不敢相信你突然離開的事情....直到今天去送完了您最後一程，看到了您依舊帥氣的照片後，我忍不住了….謝謝你在我還沒去香港那段時間這麼照顧我，甚至我到了香港後，很常關心我過得怎麼樣呀，心情如何呀，有沒有吃飯啊，這些等等。」

汪建民告別式昨在二殯圓滿落幕，不少藝人到場送他最後一程。（記者王文麟攝）汪建民告別式昨在二殯圓滿落幕，不少藝人到場送他最後一程。（記者王文麟攝）

相關新聞：汪建民揭母重男輕女 妹妹無私照顧：是我好命

金剛接著說：「每次我只要一回來你二話不說直接訂好餐廳，說走，吃飯，如此簡單的舉動卻讓人窩心，我感覺這些都好像才剛剛發生的事情而已，沒想到今天再見您已是天人永別了.....我只想說很多話永遠都會留在我們彼此的心中，謝謝哥哥，願天堂沒有病痛，一路走好，希望來世我們還能再相見，心中永遠的哥哥、永遠的鐵頭哥，永遠懷念您。」

在金剛曝光與汪建民合照，2人都身穿西裝，緊靠在一起，兄弟情誼非常深厚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中