汪建民不敵癌魔逝世 金剛曬黑白照長文悼念

金剛曬同框汪建民黑白照悼念。（翻攝自金剛IG）

〔記者林南谷／台北報導〕汪建民7日晚間不敵肺腺癌過世，享年56歲，13日在台北市二殯舉辦告別式，圈內藝人好友陳為民、阿Ben、白雲、翁家明、秀琴、陳致遠和金剛等人都到場送他最後一程。

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結束告別式，金剛難掩悲傷在IG分享一張與汪建民合照留言：「哥哥，這幾天一直不敢相信你突然離開的事情....直到今天去送完了您最後一程，看到了您依舊帥氣的照片後，我忍不住了….謝謝你在我還沒去香港那段時間這麼照顧我，甚至我到了香港後，很常關心我過得怎麼樣呀，心情如何呀，有沒有吃飯啊，這些等等。」

汪建民告別式昨在二殯圓滿落幕，不少藝人到場送他最後一程。（記者王文麟攝）

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金剛接著說：「每次我只要一回來你二話不說直接訂好餐廳，說走，吃飯，如此簡單的舉動卻讓人窩心，我感覺這些都好像才剛剛發生的事情而已，沒想到今天再見您已是天人永別了.....我只想說很多話永遠都會留在我們彼此的心中，謝謝哥哥，願天堂沒有病痛，一路走好，希望來世我們還能再相見，心中永遠的哥哥、永遠的鐵頭哥，永遠懷念您。」

在金剛曝光與汪建民合照，2人都身穿西裝，緊靠在一起，兄弟情誼非常深厚。

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