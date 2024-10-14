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娛樂 電視

（專訪）金鐘前夕驚喜合體方宥心！林嘉俐爆片場搞失蹤 超暖原因曝

〔記者傅茗渝／專訪〕方宥心在大愛劇《早點回家》詮釋女星林嘉俐真實故事，演繹金鐘戲后如夢似幻的人生跌宕，將問鼎第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎項，有望拿下人生第一金。本報在金鐘前夕特別邀來方宥心與林嘉俐同框受訪，兩人相見時激動地擁抱彼此，這一抱，是久違不見，也是祝福與感謝。

方宥心（右）與《早點回家》故事主人翁林嘉俐再次聚首。（記者傅茗渝攝）方宥心（右）與《早點回家》故事主人翁林嘉俐再次聚首。（記者傅茗渝攝）

方宥心透露《早點回家》劇本上門時正逢疫情，她滿心期待的舞台劇工作一夕停擺，每天是以淚洗面，沒想到時隔多時接到製作人吳怡然的電話，問她：「你還記得林嘉俐的故事嗎？」原來《早點回家》劇本修擬了整整5年，方宥心期間一直以為劇組忘了她，有了新的角色人選，焦心等待的過程也一度喪志。掛完電話後，她形容自己像個瘋子般，「上一秒還在椎心刺痛，過一個禮拜22集劇本一次送來，我想說好！老娘拼了。」後來她才知道之所以等待這麼久，是因為林嘉俐得花時間赤裸裸地掏出自己，讓劇本得以完整且客觀。

方宥心（右）詮釋林嘉俐，劇迷常驚呼兩人很相像。（記者傅茗渝攝）方宥心（右）詮釋林嘉俐，劇迷常驚呼兩人很相像。（記者傅茗渝攝）

方宥心拍戲時並沒有太多和林嘉俐交流，大部分的溝通都是透過製作人；林嘉俐也認同這是很好的安排，「我一直認為，戲劇的工作就是大家共同完成的，我的功課在劇本完成的那一刻就已經做完了，接下來就是交給劇組，一起來工作和打磨。」林嘉俐說很多人看完戲後告訴她「方宥心和你真的好像喔！」她總是笑笑地回：「真的嗎？」才知道別人眼中的自己是什麼模樣。

林嘉俐（左）交出人生故事，方宥心接棒完成演出。（記者傅茗渝攝）林嘉俐（左）交出人生故事，方宥心接棒完成演出。（記者傅茗渝攝）

林嘉俐也深知方宥心詮釋角色壓力大，經常導演一開拍她就消失片場，「我很清楚本尊在旁的壓力，這麼認真的演員，她一定會找自己麻煩。」兩人首次對戲，她發現方宥心僵得動彈不得，私下趕快提醒她不用拘泥模仿，「這個角色是通過方宥心的情感、淚水和笑容傳達給觀眾，角色裡面有方宥心的元素，林嘉俐在那個時候已經變成了屬於方宥心的林嘉俐，而不再是我的。」強調這部戲的成功是歸功於方宥心及劇組的詮釋。

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