溫妮迷上Q萌史努比 下半身失蹤也不擔心！琳誼吃貨不被發現有秘招

〔記者陳慧玲／台北報導〕「BOOM！怪物星人」一直受到五月天主唱阿信支持提攜，團員也受邀成為阿信潮流品牌宣傳大使，穿上新款史努比服飾，每個團員都愛翻了。

「BOOM！怪物星人」小V（左起）、溫妮、魏嘉瑩、琳誼共同為阿信潮牌擔任宣傳大使。（STAYREAL提供）

阿信的潮牌STAYREAL與PEANUTS宣布推出2024全新秋冬聯名系列，並以「酷萌友」為創意概念，「BOOM！怪物星人」的團員魏嘉瑩、琳誼、溫妮還有「小V」郁采真也為這次的聯名新品傳遞FRIENDS FOREVER的堅定情誼。

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溫妮喜歡史努比的萌樣。（STAYREAL提供）

拍攝服飾視覺照，溫妮說很喜歡Q萌史努比針織衫，大大的圖案可愛又吸睛，冬天只要穿一件就夠保暖，就算是下身失蹤的穿搭也不怕冷；琳誼則表示很喜歡寬版厚棉T，大大的史努比圖案可以遮住肚子，就算常自稱「吃貨」，但吃多了也用不擔心。

琳誼也迷上史努比服飾。（STAYREAL提供）

魏嘉瑩說自己喜歡史努比懶懶連帽T，看著史努比慵懶躺著的樣子，就好想一起輕鬆放空。小V則說喜歡短版上衣，可以微微露出腰線讓腿的比例看起來更長，在腰部還能綁上襯衫增加層次，更有造型感。

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