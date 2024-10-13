《金師傅》韓石圭多了個女兒？驚訝23歲女星「跟次女同間醫院出生」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星韓石圭近年來以性格角色「金師傅」形象深植人心，時隔29年「回娘家」 重返發跡地推出新劇《如此親密的背叛者》，感性透露拍攝期間隨身帶著母親珍藏的合約，期許自己莫忘初衷。

《如此親密的背叛者》韓石圭（左）、蔡元彬。（friDay影音提供）

該劇講述韓國最強犯罪心理分析師與高中生女兒感情不睦，但在得知女兒與兇殺案相關的秘密後陷入兩難。貴為集百想、大鐘、青龍三大獎於一身的影帝韓石圭，其實是MBC電視台第20期新人演員出身，這次時隔29年再次重返MBC推出新作。

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在日前舉辦的新劇記者會上，談到闊別多年重回MBC時，韓石圭坦然解釋道：「自從1995年拍完電視劇《飯店情緣》後，我便專注於演電影，成為『新韓國電影』演員是我的夢想，我對此有很深的熱情，那時全心投入其中，然而隨著時間的流逝，當初那種自以為是的心態已經消失了，我很開心能遇見描述父女故事的《如此親密的背叛者》」。

《如此親密的背叛者》韓石圭飾犯罪行為分析組組長「張泰洙」。（friDay影音提供）

他還感性透露：「拍攝本劇期間，我一直隨身攜帶著1991年我和MBC簽署的專屬合約，我是在母親的筆記本裡發現它的，這對我來說有很深的意義，我常會思考為什麼母親會一直保存這份合約，這也讓本劇對我來說更加特別。」

對於接演本劇的緣由，韓石圭表示：「我對家庭故事更有興趣，之前也都在多個訪談中提到過，希望能夠以家庭的角度來描述故事，這是我的一個心願」、「在這部作品中，張泰洙是一個糟糕父親，對女兒來說更是無法接受的父親，但這個父親最後會向女兒深深地請求原諒，我想正是這一點讓我決定接演本劇。父親向孩子深刻道歉並尋求原諒，這個角色遲來的悔悟，以及這份寬恕和道歉應該如何表達，這是我希望能透過這個角色傳達給觀眾的家庭故事。」

《如此親密的背叛者》尹敬浩（左起）、吳娟受、蔡元彬、韓石圭、韓藝璃、盧載沅。（friDay影音提供）

這次在劇中飾演韓石圭女兒的23歲新銳女演員蔡元彬，記者會主持人還透露：「蔡元彬和韓石圭的二女兒是在同一家醫院出生的！」兩人彷彿就真的是命中註定要當父女。

韓石圭對此也大方回應，補充說蔡和二女兒生日只差兩天，「這讓我印象深刻，也讓我永遠記住了元彬的生日。我們一開始聊到這個話題時我也非常驚訝，這的確讓我們之間的關係變得更加特殊。」

劇情方面，《如此親密的背叛者》首兩集帶出表面上相依為命的「泰洙」（韓石圭 飾） 與女兒「夏彬」（蔡元彬 飾） 感情相當疏離，女兒正值高中叛逆期但泰洙因工作無暇兼顧，就在夏彬假借畢業旅行之名夜不歸家的當日，泰洙於荒郊離奇命案現場意外發現夏彬曾到過該處，在釐清女兒並非受害者後泰洙轉為懷疑其是否為兇手，似乎在密謀著什麼計畫的夏彬則和泰洙展開了諜對諜的攻防互相觀察、試探。

身為人父的泰洙同時面對著追兇的刑警同僚與自身職責究竟會做出何種選擇，夏彬又到底遭遇了什麼、說的話哪些才是謊言、動機又是什麼，在在都令觀眾好奇想一探真相。《如此親密的背叛者》即日起每週六日於friDay影音更新。

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