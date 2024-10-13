PK老蕭世紀婚禮！吳青峰出奇招 小巨蛋萬人面前「喇舌」王心凌

王心凌（右）邀吳青峰當嘉賓，兩人互動逗趣。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（13日）是好日子，除了金曲歌王蕭敬騰和老婆Summer舉辦婚禮，王心凌也繼續在台北小巨蛋舉辦第二場「王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，王心凌也帶給歌迷大彩蛋，邀請另一位金曲歌王，也是她的超級好朋友吳青峰當嘉賓，吳青峰幽默笑說，今天對上「世紀婚禮」，為了搏版面，他一定要幫王心凌製造一些噱頭，特別和王心凌在台上「喇舌」。

王心凌演唱會驚喜不斷，她演出中場搭上全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，貼近每一區的歌迷，歌迷好驚喜。

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王心凌搭上全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，近距離貼近歌迷。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

嘉賓吳青峰出現時，一上台就自己先笑場，他和王心凌合唱《灰姑娘的眼淚》，還帶來一隻玻璃鞋，逗笑王心凌，吳青峰開玩笑說：「我努力準備玻璃鞋，本來想自己穿上，但這尺寸11，我穿41。」

吳青峰還對王心凌說：「當妳嘉賓比我自己唱40場還可怕。」主要是王心凌工作人員事前告訴他，在台上多說一些話，以方便剪輯影片，讓吳青峰直呼壓力好大。

另外為了幫王心凌搏版面，對抗老蕭世紀婚禮新聞，吳青峰大玩「借位親吻」，笑說要和王心凌「喇舌」，還搞笑說：「台上初吻就給我了。」

王心凌告訴吳青峰，昨晚唱超時罰錢了，吳青峰自糗說：「小巨蛋罰錢就問我，我是前輩了。」還「建議」王心凌，既然超時3分鐘罰錢了，乾脆就再唱滿15分鐘，因為罰的錢一樣，王心凌直呼不要這樣啦。

另外王心凌說要和吳青峰合唱他的歌曲《海妖沙龍》，因為她很喜歡這首歌，吳青峰自虧說：「台下一片沉寂，沒人聽過。」但兩人唱完台下掌聲熱烈，吳青峰又開玩笑說：「妳的歌迷真的是Cyndi（心地）善良。」另外王心凌送給吳青峰印有兩人合照的馬克杯，杯底印有「續杯」，王心凌希望吳青峰能趕快再幫她寫歌，吳青峰搞笑放話：「等我一個小時就給妳新歌。」

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