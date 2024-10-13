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娛樂 電視

范瑞君、張詩盈鬧爭執 ！張雁名三明治夾中間「1招求生」

《日日好食光》8日開鏡，劇中「三美」由張詩盈、范瑞君、「勇兔」林筳諭擔綱。（大愛提供）《日日好食光》8日開鏡，劇中「三美」由張詩盈、范瑞君、「勇兔」林筳諭擔綱。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕導演黃克襄與戲劇系畢業的製作人吳怡然攜手合作打造大愛劇《日日好食光》，該劇8日開鏡，劇中「三美」由金獎組合范瑞君、張詩盈，及近來演技亮眼的「勇兔」林筳諭組成，詮釋在廚房相遇、相知，料理出動人饗宴的過程。

范瑞君、勇兔、張詩盈進廚房見習。（大愛提供）范瑞君、勇兔、張詩盈進廚房見習。（大愛提供）

演員群親自跟著主廚實習，范瑞君做菜時急得大喊：「趕快，後面的後勤已經沒有便當了！」個性儼如角色本尊豪爽。邱凱偉與范瑞君飾演夫妻，很早就離開太太，但是某種程度，丈夫又是跟了太太一輩子，范瑞君特別強調「她跟丈夫的關係，在戲劇跟劇本上，會做一個很有趣的處理，也請觀眾期待」。 

私下是料理好手的勇兔，這回演出廚房小白笑稱難度高，「要裝作不會煮菜也是要一番功夫的。」她劇中跟周詠軒飾演夫妻，被先生呵護到幾乎就像是「夫管嚴」，勇兔說如果被先生保護一定很高興「要找到這麼愛妳的老公也不容易」。

張詩盈（左）和張雁名（右）飾演夫妻。（大愛提供）張詩盈（左）和張雁名（右）飾演夫妻。（大愛提供）

張詩盈則在廚房見習時發現，「每個人帶著自己的脾氣來，但是試著在這裡修好自己的脾氣。」她在劇中跟范瑞君有爭執戲碼，飾演先生的張雁名成了媽媽跟太太中間的三明治先生，張雁名笑說為求生存就是兩邊都討好，當母親的「媽寶」、太太的「暖男」。

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