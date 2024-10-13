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娛樂 電影

甩前妻楊麗音！游安順喊談「爺孫戀」竟相差38歲

游安順（左）、楊麗音曾經合作電影《一家子兒咕咕叫》，此次受訪逗趣十足。（高雄電影節提供）游安順（左）、楊麗音曾經合作電影《一家子兒咕咕叫》，此次受訪逗趣十足。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕游安順、楊麗音曾經在金馬最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》飾演失和夫妻，兩人的新作品不約而同在高雄電影節放映，曾經在片中家暴楊麗音的游安順今天（13日）受訪笑說：「久別重逢，總算是洗心革面了！」更搞笑表示要與小38歲的男演員羅茂銓談「爺孫戀」，連羅茂銓都大喊「我願意」，笑翻眾人。

《貓與雞》楊麗音（右）難得演女兒，與吳美和搭檔當母女。（高雄電影節提供）《貓與雞》楊麗音（右）難得演女兒，與吳美和搭檔當母女。（高雄電影節提供）

「高雄拍」的7部短片在高雄電影節放映，身為「媽媽專業戶」的楊麗音在《貓與雞》難得飾演女兒，她與眾演員們在開拍前一週住在一起，笑說宛如夏令營，每天大家輪流煮飯、洗澡。片中的「貓咪遺體」是真貓做出來的標本，導演朱凱濙透露浪浪機構剛好撿到貓咪遺體，擲筊詢問貓咪獲得同意後，也承諾會親自處理好後事，而楊麗音在進劇組後每天抄心經，最後心經則隨著貓咪一同火化，一切都尊重生命。

楊麗音透露在拍攝過程中發生許多很玄的事情，原本透過擲筊知道貓咪喜歡待在美術車裡面，沒想到劇組本來想在殺青時給貓咪聽佛教懺法「梁皇寶懺」，沒想到貓咪卻突然躲起來，且誰都找不到車鑰匙，直到劇組決定別給貓咪聽了，不到一分半就找到鑰匙，令人嘖嘖稱奇。

游安順（左）笑說要與18歲的羅茂銓交往，羅茂銓更大喊「願意」。（高雄電影節提供）游安順（左）笑說要與18歲的羅茂銓交往，羅茂銓更大喊「願意」。（高雄電影節提供）

至於以同志題材為主的短片《晚風》，游安順在片中飾演一名父親，他曾經受訪表示，如果親生兒子是同志會給予祝福，他今天受訪有感而發，拍完這個戲之後，他認為每個年代想法都不一樣，雖然難免會有點擔心，不過現在社會很多元，最後還是會選擇和解。

提到選角，《晚風》導演江宗傑分享，因為曾經上一部短片曾經與游安順合作，當時就在醞釀這個故事，給新生代演員機會的同時，也想找熟悉的演員，更透露游安順都沒有談錢，當然也沒有漲片酬。一旁《貓與雞》的楊麗音忍不住發聲，稱游安順每次拍片都請大家吃吃喝喝，還曾經請吃過烤鴨，游安順這次則是請大家喝飲料，買各種東西慰勞大家，十分照顧劇組。

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