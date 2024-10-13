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娛樂 最新消息

《鬼才之道》勇奪「西班牙錫切斯」兩大獎！觀眾坐到最後一刻等看彩蛋

導演徐漢強（右）分享能在錫切斯拿下兩座獎項意義非常重大，陳柏霖（左）與有榮焉。（牽猴子提供）導演徐漢強（右）分享能在錫切斯拿下兩座獎項意義非常重大，陳柏霖（左）與有榮焉。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「金馬61」入圍11項大贏家電影《鬼才之道》今（13日）再傳捷報！導演徐漢強帶著男主角陳柏霖於2024「西班牙錫切斯奇幻影展」拿下錫切斯精選觀眾票選獎、亞洲焦點觀眾票選獎，開心心情不言而喻。

「錫切斯精選觀眾票選獎」是今年首次設立，就由《鬼才之道》搶下首獎，至於「亞洲焦點觀眾票選獎」上一屆頒給韓國演員馬東石主演的《犯罪都市3》，今年則是《鬼才之道》接棒征服國際影迷。

陳柏霖在現場直呼：「不可思議！沒有預期會拿獎，看到漢強接連上台兩次，太感動了！與有榮焉啊！」

《鬼才之道》登西班牙錫切斯奇幻影展，一舉拿下「錫切斯精選觀眾票選獎」及「亞洲焦點觀眾票選獎」兩大獎項。（牽猴子提供）《鬼才之道》登西班牙錫切斯奇幻影展，一舉拿下「錫切斯精選觀眾票選獎」及「亞洲焦點觀眾票選獎」兩大獎項。（牽猴子提供）

陳柏霖首度來到西班牙錫切斯，表示「第一次來到這個迷人的城市，雖然還有時差要調整，每場放映活動都還是非常興奮，尤其看到不同語言的觀眾對於電影的反應，還是會緊張。」

這次在國際錫切斯影展的兩場放映一票難求，據知觀眾時而鼓掌大笑、時而落淚，全部留到最後看完靈騷彩蛋「愛的視線」，讓劇組非常開心。

導演徐漢強說：「《鬼才之道》能在錫切斯獲得兩個不同單元的觀眾票選獎，意義非常重大，我想藉由這部電影撫慰努力尋找自我認同的觀眾，能夠獲得觀眾共鳴與喜愛，就是《鬼才之道》最大的收穫。」

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