捐腎韓星新劇「接吻15名男星」預告片全下架！製作公司：配合審查

南潤壽新劇預告片遭禁，也沒見任何宣傳。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《今日的網漫》男星南潤壽今年6月捐腎給父親，孝心傳開後，許多粉絲相當感動；不料他最新主演BL新劇《大都市的愛情法》（대도시의 사랑법）原訂21日在TVING上架，近日預告片卻全數被下架，令人始料未及。

《大都市的愛情法》上週釋出最新預告，該劇改編自同名暢銷小說，分成電影、電視劇兩種形式放映；南潤壽在劇中和他的15個男朋友從大學到30多歲共譜愛情，和每一任都有接吻鏡頭，沒想到被韓方歸類為青少年禁看。

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電視劇由原著作家朴相映親自編劇，由許秦豪、洪智暎、孫泰謙、金世仁4位導演分別執導，豈料在播出前遇上預告片被禁，朴相映親自發聲，直言電視劇被某些團體抗議，很遺憾的預告片全部下架了。

朴相映也說，電視劇開播前9天，卻沒有任何宣傳，氣到直呼荒唐，甚至整夜都睡不好，現在正在尋找預告片重新上架的方式。

至於製作公司則向韓媒掛保證，《大都市的愛情法》將於10月21日正常播出，預告片將配合正片審查後重新公開。

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