高宇蓁激戰陌生男客20次！當「鳳姐」累癱：真的沒力了

高宇蓁、黃冠智在《鳳姐》中飾演姊弟。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕由高宇蓁、黃冠智主演的電影《鳳姐》在高雄電影節國際首映，高宇蓁飾演的性工作者與許多男客有親密戲，坦言要與陌生人做親密的舉動，得先克服心理上的障礙，不過高宇蓁笑說，台灣、日本男演員比她更緊張，她還會說「逮九補」來安撫對方。

《鳳姐》高宇蓁（左起）、導演邱新達、黃冠智。（高雄電影節提供）

由於激情親密動作戲太多，高宇蓁甚至從「這個空間打到另一個空間」，整個和室的片段拍到後來都沒體力，因為光是那場戲就拍了超過20次，身心靈都相當疲憊。除此之外，高宇蓁在片中不少「脫戲」，為了維持身材一天只吃一餐，被問到男友會不會心疼她？高宇蓁稱男友還會要她「再瘦一點」，「比我經紀人還嚴格管控，說線條要好看，但他心疼歸心疼，工作歸工作，這是讓我滿感動的地方。」

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她在片中與黃冠智飾演姊弟，高宇蓁透露在開拍之前，主動用IG私訊黃冠智接觸。黃冠智受寵若驚，表示第一次遇到前輩主動在開拍前想認識，本來新演員要認識人就不容易，何況高宇蓁還是主動接觸，大讚她認真又有企圖心，對她很敬佩。高宇蓁今年因為工作排不開，無法出席黃冠智的婚禮，但有給他一個「小紅包」表達姐姐對弟弟的愛。除此之外，高宇蓁也力挺黃冠智的電影《角頭－大橋頭》、台劇《聽海湧》，要捧弟弟的場。

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