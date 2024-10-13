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娛樂 日韓

承漢遭冷凍10個月回歸！RIIZE元彬發文力挺安撫

承漢遭冷凍10個月回歸！RIIZE元彬發文力挺安撫RIIZE元彬（左）、承漢。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團RIIZE的成員承漢宣布回歸，引來粉絲正反兩極的看法，隊友元彬今天（13日）深夜發文安撫粉絲，強調這是與承漢討論後的結果。不過卻有網友質疑這篇文並不是元彬所發，再度引發爭議。

承漢唱跳兼具，出道前就是SM知名的練習生，出道後在節目上展現綜藝感，才華洋溢獲得許多粉絲支持與喜愛。不過出道前，他的私密照遭到外洩，引來批評聲浪，最後被SM宣布暫停活動。

RIIZE去年出道就成為人氣團體。（翻攝自官方臉書）RIIZE去年出道就成為人氣團體。（翻攝自官方臉書）

遭冷凍10個月之後，承漢終於回歸，讓不少粉絲破涕為笑，大為振奮，終於迎來7人完整體；另一方面有粉絲不滿送上弔唁花圈，要求SM娛樂逐出承漢。

針對這些紛紛擾擾，RIIZE的元彬在粉絲社群平台Weverse表示「我想要鼓起勇氣對BRIIZE說出我想說的一切」，稱在寫這篇文的當下十分謹慎，「但我想說如果妳們沒有收到成員們的任何消息，應該會感到更加混亂且擔心。」

他強調，這段時間與承漢、公司談了很長一段時間，希望大家可以理解他們在這期間一起思考、反覆斟酌，並深刻考慮許多事情。

元彬表示一直希望讓所有粉絲都幸福，但很抱歉沒能做到，雖然這篇文章沒辦法完全消除大家的擔憂，待希望仍夠稍微給粉絲一些慰藉。元彬強調「沒有BRIIZE就沒有RIIZE」，希望大家未來還能給予溫暖的守候，繼續支持他們，保證會持續努力，讓RIIZE成為BRIIZE的驕傲。

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