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娛樂 最新消息

安溥「打狗祭」遭舉台獨旗抗議 張博洋:沒什麼好可憐的

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歌手安溥（舊名張懸）今年以親筆信祝福中國10月1日國慶，昨（12日）在「打狗祭」開唱時，台下有粉絲舉台獨旗抗議，但也有粉絲護航，指「藝人也有中國給的壓力」；對此，台灣基進高雄市議員張博洋認為「當你被逼表態時，請問台灣人是要在乎或體貼你什麼？」被嗆被舉台獨旗沒什麼好可憐的!

安溥昨晚在「打狗祭」開唱時，遭民眾舉台獨旗抗議。（圖擷自「打狗祭」臉書）安溥昨晚在「打狗祭」開唱時，遭民眾舉台獨旗抗議。（圖擷自「打狗祭」臉書）

安溥昨晚在高雄「打狗祭」獻唱，也是事件爆出後她首度在台灣公開場合獻唱，台下有許多民眾高舉「台灣獨立」旗幟，也有人高喊「為什麼」，希望聽到她對於自己作法改變的真實心聲。

安溥演出也引起兩派口水戰，很多人批評曾以「張懸」之名，教大家擁抱自由、捍衛多元的她，如今的轉變讓信任崩解，昨晚是與安溥「告別、訣別」的時刻；但也有支持她的歌迷認為，要體諒藝人有中國給的壓力，還批評舉旗的民眾是來「鬧場」。

對此，台灣基進高雄市議員指出，去中國發展，本來就會有一定程度「台灣風險」，藝人跟經紀公司都比一般老百姓還清楚，但也都不在乎了，「當你被逼表態的時候，請問台灣人是要在乎或體貼你什麼？」被嗆、被舉台獨旗、被失望的粉絲罵，本來就可預料的，沒什麼好可憐的。

張博洋進一步說，他對安溥可以登上「打狗祭」本來就是滿滿的「賭爛」，本土音樂祭讓對中表態的藝人上台，更不用說那個MG汽車中資贊助真的是莫名其妙！

張博洋想跟護航仔說，對藝人這麼體貼的時候，也想想腳下這片土地吧，台灣被踐踏你都無所謂，藝人替中國講話你們設法開脫、呵護倍至，「那些會輕易跑到中國的，就是吃定你們的不離不棄!」

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