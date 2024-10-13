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娛樂 最新消息

孫生「同為孫家人」挺孫安佐！賽後竟秒站韓森那邊：還好我賭你贏

孫安佐與韓森於昨（12）日上擂台一較高下，賽前孫生以「同為孫家人」等話語力挺孫安佐。（翻攝自IG、資料照）孫安佐與韓森於昨（12）日上擂台一較高下，賽前孫生以「同為孫家人」等話語力挺孫安佐。（翻攝自IG、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐與韓森因節目《拳願之星》結怨，兩人相約於昨（12）日，上擂台一較高下，最後孫安佐被打爆，慘遭KO落敗。而在賽前網紅孫生特別來看孫安佐，還以「同為孫家人」等話語力挺孫安佐，怎料最終落敗，孫生竟秒站韓森那邊，直呼「還好我下注你贏」，牆頭草的行為引發關注。

原本力挺孫安佐的孫生，賽後竟秒站在韓森旁邊說：「還好我下注下你贏」。（翻攝自IG）原本力挺孫安佐的孫生，賽後竟秒站在韓森旁邊說：「還好我下注下你贏」。（翻攝自IG）

孫生在IG曬出一段影片，只見他先不斷跟孫安佐強調兩人同樣姓孫，他是必定要挺自家人的：「目前大家比較看好燒打雞，但我是挺你的，我們都是孫家人，不能輸吧？我們真的來挺你的」，怎料畫面一轉，孫安佐落敗，孫生竟秒站在韓森旁邊說：「還好我下注下你贏，我果然沒有看錯人！」韓森得意回應：「這穩賺不賠的生意，連我都想下注了！」孫生牆頭草的行為也被嗆爆，不過仍有許多懂他幽默梗的網友。

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