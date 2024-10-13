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雙十國慶沒幾個台灣藝人表態慶祝 苦苓15字曝真相

楊丞琳（左起）、郭品超、侯佩岑等共20多位台灣藝人在中國國慶日忘情輸誠。（本報合成圖，資料照）楊丞琳（左起）、郭品超、侯佩岑等共20多位台灣藝人在中國國慶日忘情輸誠。（本報合成圖，資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國1日迎來建國75周年國慶，許多靠攏中國市場的台灣藝人，當天陸續轉發央視新聞、人民日報等中共官媒「國慶文」發表舔共言論，觸動兩岸敏感神經。

1日一過凌晨零時，由歌手王心凌率先轉發官媒「愛國文」並標記「新中國成立75週年」、「願江山如畫，萬里皆安！」接著汪東城直接高喊祖國表態：「祝福偉大的祖國繁榮昌盛國泰民安，盛世華誕舉國同慶，生日快樂。」

相關新聞：中國人不打中國人     苦苓：最大笑話

不僅如此，祝賀中國國慶的台灣藝人還有吳奇隆、陳妍希、伊能靜、侯佩岑、張韶涵、陳喬恩、潘瑋柏、陳立農、吳慷仁、楊宗緯、楊丞琳、焦恩俊、郭品超、陳德修、顏人中、徐至琦、王耀慶、張庭、陳志朋、陳德容、官鴻、黃安與劉樂妍等人。

然而為何雙十國慶，沒幾個台灣藝人表態慶祝國慶？今（13）日上午，知名作家苦苓揭開背後真相，他說：「不是台灣藝人不愛國，而是因為：台灣不是一個跪著才有飯吃的國家。」並表示不介意那些藝人在1日慶祝錦繡中華，「但10/10你去哪裡了？」

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