廣播金鐘大贏家！特別貢獻獎張茂隆「首位獲獎客家子弟」

文化部長李遠（左）頒發廣播金鐘特別貢獻獎給張茂隆（中）。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」稍早正式畫下落幕，今年最大贏家為中央廣播電台擒拿4獎項，高雄廣播電台則奪下3獎緊追在後。今年特別貢獻獎由高齡81歲仍堅守崗位的張茂隆（藝名：張民）獲得。由文化部長李遠頒發給長年耕耘客家文化領域，在廣播界獨樹一格的長青樹張茂隆，同時他也是廣播金鐘特別貢獻獎第一個獲獎的客家子弟。

今年特別貢獻獎由高齡81歲仍堅守崗位的張茂隆（左）獲得。（三立提供）

張茂隆與他的夫人一同上台受獎，夫人一路微笑陪同在側。張茂隆從業超過半世紀，多年來於警廣、中廣、教育電台及各地民營電台製作客語節目，讓客家的聲音透過各地廣播頻道放送，以客家風情、客家文史介紹等內容，讓聽眾深入瞭解客家文化。張茂隆表示感謝客家公共傳播基金會、講客廣播電台對他的支持。他也感謝他的夫人陪伴他走過半世紀，讓他能安心地從事廣播工作。

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張茂隆（左）是廣播金鐘特別貢獻獎第一個獲獎的客家子弟。（三立提供）

張茂隆表示從事廣播、做廣播最重要就是要要耐心與熱情，同時也要時常充實自己，多看書、多吸收知識，才可以將節目做得豐富與扎實，希望客家後生子弟，可以多從事客家傳播工作，將客家語言傳播到全世界，並向所有鄉親表達感謝與支持。

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