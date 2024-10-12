涂善存「攻受互換」被撲倒！張豐豪獸性大發：早就想欺負他了

涂善存（左起）、張豐豪、導演練建宏、監製Jay及劉泯廷為電影《彈一場完美戀愛》現身高雄。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕BL劇集《彈一場完美戀愛》的演員「N海CP」涂善存、張豐豪及劉泯廷今天（12日）現身高雄電影節，「N海CP」在活動上竟「攻受互換」，張豐豪撲倒涂善存掀起全場尖叫聲，張豐豪笑說「我早就想欺負他了」，涂善存也不甘示弱：「被撲倒的時候，我要把他翻過來！」 等兩人單獨時再「獸性大發」。

《彈一場完美戀愛》涂善存（左起）、張豐豪、劉泯廷。（高雄電影節提供）

問及當初選角，導演練建宏表示會看CP感，不諱言自己「自肥」，「我有先跟他們聊過，偏愛誰我就選誰！」不過他本身並沒有把涂善存、張豐豪分「攻受」，只希望兩人可以相親相愛、和樂融融，至於怎麼嗑，都交給粉絲自己決定。

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另一組CP檔，劉泯廷與Jame同樣備受矚目，兩人雖然語言不是很通，不過從開拍前的表演課就開始培養默契，透過眼神或者動作，慢慢可以知道他在說什麼。劉泯廷透露前陣子有到泰國找Jame，笑說每天都在一起15小時，「我們在車上都靠著彼此睡覺呢！」劉還自爆有做了一個Jame的抱枕陪伴睡覺，被問到有沒有親抱枕？劉吊胃口的說：「不能跟你說！」

張豐豪聽到「一級秘密」忍不住笑了出來。（高雄電影節提供）

《彈一場完美戀愛》即將在11月2日舉行台北粉絲見面會，演員們都努力練習舞蹈當中，大家紛紛直指曾經是男團「一級秘密」的成員最會跳舞，涂善存則說自己以BIGBANG太陽為目標，更自稱「太陽存」，想要展現會跳舞的一面給大家看，好友黃宏軒也期待他變成「太陽存」的一天。

至於是否有續集？監製Jay表示有延伸的可能性，因為這是一部潛力很大的作品，導演練建宏更直言「我想去泰國拍」，希望有更多可能性。

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