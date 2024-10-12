晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

涂善存「攻受互換」被撲倒！張豐豪獸性大發：早就想欺負他了

涂善存（左起）、張豐豪、導演練建宏、監製Jay及劉泯廷為電影《彈一場完美戀愛》現身高雄。（記者廖俐惠攝）涂善存（左起）、張豐豪、導演練建宏、監製Jay及劉泯廷為電影《彈一場完美戀愛》現身高雄。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕BL劇集《彈一場完美戀愛》的演員「N海CP」涂善存、張豐豪及劉泯廷今天（12日）現身高雄電影節，「N海CP」在活動上竟「攻受互換」，張豐豪撲倒涂善存掀起全場尖叫聲，張豐豪笑說「我早就想欺負他了」，涂善存也不甘示弱：「被撲倒的時候，我要把他翻過來！」 等兩人單獨時再「獸性大發」。

《彈一場完美戀愛》涂善存（左起）、張豐豪、劉泯廷。（高雄電影節提供）《彈一場完美戀愛》涂善存（左起）、張豐豪、劉泯廷。（高雄電影節提供）

問及當初選角，導演練建宏表示會看CP感，不諱言自己「自肥」，「我有先跟他們聊過，偏愛誰我就選誰！」不過他本身並沒有把涂善存、張豐豪分「攻受」，只希望兩人可以相親相愛、和樂融融，至於怎麼嗑，都交給粉絲自己決定。

另一組CP檔，劉泯廷與Jame同樣備受矚目，兩人雖然語言不是很通，不過從開拍前的表演課就開始培養默契，透過眼神或者動作，慢慢可以知道他在說什麼。劉泯廷透露前陣子有到泰國找Jame，笑說每天都在一起15小時，「我們在車上都靠著彼此睡覺呢！」劉還自爆有做了一個Jame的抱枕陪伴睡覺，被問到有沒有親抱枕？劉吊胃口的說：「不能跟你說！」

張豐豪聽到「一級秘密」忍不住笑了出來。（高雄電影節提供）張豐豪聽到「一級秘密」忍不住笑了出來。（高雄電影節提供）

《彈一場完美戀愛》即將在11月2日舉行台北粉絲見面會，演員們都努力練習舞蹈當中，大家紛紛直指曾經是男團「一級秘密」的成員最會跳舞，涂善存則說自己以BIGBANG太陽為目標，更自稱「太陽存」，想要展現會跳舞的一面給大家看，好友黃宏軒也期待他變成「太陽存」的一天。

至於是否有續集？監製Jay表示有延伸的可能性，因為這是一部潛力很大的作品，導演練建宏更直言「我想去泰國拍」，希望有更多可能性。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中