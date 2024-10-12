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張友驊一生落幕！狄志為悲痛哀悼：沒想到天人永隔

張友驊搶救8天仍撒手人寰。（本報資料照）張友驊搶救8天仍撒手人寰。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾以「這件事全世界只有三個人知道」聞名的資深媒體人、電視名嘴張友驊，在山陀兒颱風襲台期間外出散步，不慎在花圃跌倒重創頭部，緊急送醫搶救8天仍撒手人寰，享壽71歲。同為名嘴的狄志為悼念寫下「一路好走，家人節哀」，令人鼻酸。

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狄志為昨（11日）晚間在臉書分享張友驊的黑白照，哀傷寫下「人生無常～誰能意料這一摔，竟天人永隔。」他接著向張友驊喊話：「友驊大哥，一路好走、家人節哀….我會記得你爽朗的笑聲、一起上節目的點滴，還有你專屬的開場白，『這件事全世界只有三個人知道！』」最後附上「R.I.P」。

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其實，張友驊的噩耗由媒體人陳琴富在11日晚間在臉書發文，證實「今早到清大上課，接到訊息說你走了。法鼓山師父已為你皈依，法名寬安，是該寬心安住。慢慢走，別再跌跤了，跟緊著、到西方極樂世界去多念佛，不再談政治了。好生修行，等著老哥西方再敘。」貼文底下湧入許多悼念的留言。

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