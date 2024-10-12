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免費走鐘獎掰掰！ 呱吉揭內幕曝第六屆走鐘獎票價

呱吉透露今年走鐘獎將以收費方式賣票。（翻攝自臉書）呱吉透露今年走鐘獎將以收費方式賣票。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕對於YouTuber來說每年的走鐘獎就是他們心目中最重要的年度盛會，去年走鐘獎面臨300萬資金缺口危機，今年原本傳出停辦消息，今（12）日「呱吉」邱威傑在社群發長文，表示今年典禮將收費，每張票300元。

呱吉表示：「走鐘獎辦到第六屆，每一屆都很爽也很痛苦，每一次都有突破，但每一次也都增加更多包袱。」在呱吉眼裡，第三屆走鐘獎是他覺得規模最接近三金（金曲、金鐘、金馬）的正式典禮，之後只能每屆都要辦得更好，呱吉苦笑：不歸路。

第六屆走鐘獎主題為AI。（翻攝自臉書）第六屆走鐘獎主題為AI。（翻攝自臉書）

第五屆走鐘獎移師高雄，也是呱吉心中史上規格最高表演，他坦言從第五屆開始脫離模仿三金的設計風格，走鐘獎有了自己的路。從此以後走鐘獎也像是脫離模仿父母的獨立青年，也要負起自己人生的責任。

呱吉說第六屆風格主題為「AI」，因此紅毯穿著風格、主視覺設計元素都會繞著AI走。另外，第六屆走鐘獎也開放亞洲其他地區投稿，所以會加入來自香港、韓國、新加坡、馬來西亞參賽者。呱吉同時懷揣著夢想：也許走鐘獎第六十屆就會變成全宇宙都可以投稿的跨星系大獎了。

第六屆走鐘獎將於10月26日於台灣大學綜合體育館3樓球場舉辦。

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