金鐘夫妻檔再發威！屠潔連莊企劃編撰獎「伊森抱娃現身」揭喜訊

屠潔和搭擋梁正群主持展現「Ｅ人、Ｉ人」的互補默契。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今晚首度移師北流盛大舉行，去年拿下企劃編撰獎的屠潔今年搖身變主持，一身橘黃色澎紗洋裝盛裝登場，入圍4大獎的她旗開得勝，再次與先生伊森及團隊憑藉《開箱聲音場館 Encore Echo 》抱回企劃編撰獎 ，兩人抱娃上場「笑」果十足。

馬念先攜手怡岑以樂團和舞者、結合插畫影像趣味開場。（三立提供）

典禮三段演出將玩轉音樂多元性，由馬念先攜手怡岑以樂團和舞者、結合插畫影像趣味開場，怡岑演唱《蒼蠅女郎》疑似緊張忘詞，不過她不慌不忙接續演出，和馬念先合作《你朝我的方向走來》時，兩人相視演唱略帶笑意，為典禮緩解不少緊張，演出內容可說瑕不掩瑜。而屠潔和搭擋梁正群展現「Ｅ人、Ｉ人」的互補默契，一搭一唱逗得台下老將新秀笑聲不斷。

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屠潔一身橘黃色澎紗洋裝盛裝登場，與伊森連莊奪下企劃編撰獎。（三立提供）

屠潔與伊森這對金鐘夫妻檔夾帶氣勢連莊奪獎，伊森早前揭獎入圍開玩笑說若得獎，「可能就是要在台上破水。」他今驚喜帶娃登場，打趣表示：「去年得獎後很多人問我們何時生小孩，我們努力生出了『開箱聲音場館』。」夫妻倆也貼心把時間留給第一次入圍的成員洪益華。接著頒發「社區節目獎」由財團法人佳音廣播電台「部落Tribe一下」拿下，「社區節目主持人獎」則由大千廣播電台股份有限公司「Super午茶Show」的小倩獲得。

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