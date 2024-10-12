席琳狄翁騙了全世界？ 法媒體爆料奧運開幕假唱

法國媒體指出席琳狄翁在奧運開幕式的演唱並非現場演唱。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）今年7月26日在巴黎奧運開幕式上演唱《愛的讚歌》（Hymne à L'amour）感動了全世界。法國《解放報》卻踢爆席琳狄翁當天的表演根本不是現場演唱，而是「預錄」。

很多人看到席琳狄翁站在台上獻唱，感動到幾乎落淚，因為罹患僵硬人症候群（Stiff-person syndrome）的她，近年鮮少出現在公開場合，且持續與無法痊癒的病魔爭鬥，自從她2022年勇敢公開病情後，就沒有公開演出過，因此她在巴黎奧運開幕式出現時，讓很多觀眾都敬佩她的勇敢與努力。

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《解放報》根據多位專家的看法，認為席琳狄翁並非唱現場。作曲家兼表演者艾蒂安格羅指出：「我們在電視上聽到的是經過修正的回放。」另一位匿名的音效工程師則評論：「這百分之百是回放，從第一個音符就能聽出來」。名為「飛馬之翼」的YouTuber音樂人指出：彩排跟實際表演的聲音聽起來完全一模一樣，這在技術上是不可能的，因為人的聲音會受到各式因素影響，所以不同時間的兩次表演絕對會有差異。

本屆奧運共有約10萬4千人購票入場觀看2024奧運開幕，最佳座位票價超過250英鎊（約新台幣10萬5千元），且當天下著大雨，觀眾也看了女神卡卡的預錄表演，並在多個螢幕與世界各地播出。但席琳狄翁的表演被當作「現場表演」發布在各大串流平台。

席琳狄翁本人週四在社群宣布這段「現場」錄音已經可以在YouTube和Spotify等網站播放；法國總統馬克宏也在接受媒體採訪時盛讚席琳狄翁的表演引發巴黎奧運最強烈的情感波動。

《解放報》詢問巴黎2024奧委會對席琳狄翁是否現場演唱一事，奧委會代表拒絕回答此問題。

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