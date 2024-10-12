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《黑白大廚》崔鉉碩愛女身分曝光 絕美外貌全網瘋狂

崔鉉碩女兒身分曝光，外型絕美網瘋喊：「國民岳父」。（翻攝自IG、Naver）崔鉉碩女兒身分曝光，外型絕美網瘋喊：「國民岳父」。（翻攝自IG、Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》，近來討論熱度不斷升溫，其中「白湯匙」崔鉉碩（최현석）也因此受到關注，而他25歲的正妹女兒崔妍秀（최연수）也同樣被挖出討論。

相關新聞：《黑白大廚》「白湯匙」太自信惹議！吐心聲：原以為我是評審

崔妍秀外型完美身高足足有172公分，現為是YG KPLUS旗下的模特兒。在過去曾參加女團選秀節目《PRODUCE 48》，止步於66名，在當年還被說撞臉偶像男團Wanna One出身的「花美男」朴志訓，出演過多部網劇，以及電影《再次相遇的日子》。

崔妍秀常曬出日常生活美照，一張張畫面中甜美中帶出清新的氣質。（翻攝自IG）崔妍秀常曬出日常生活美照，一張張畫面中甜美中帶出清新的氣質。（翻攝自IG）

崔妍秀第一次上節目，是在2017年與父親一同登上《給狗糧的男人》，而後在「2019春夏首爾時裝周」出道。她時常在IG曬出日常生活美照，一張張照片既甜美又帶出清新的氣質，讓粉絲全看傻，忍不住要喊崔鉉碩一聲：「國民岳父」。

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