16年前超夯劇《還珠格格》上架Netflix！林心如期待：最想看容嬤嬤扎針

林心如（左）在《還珠格格》被容嬤嬤扎針畫面很經典。（翻攝自Youtube）

〔記者蕭方綺／台中報導〕林心如剛出道時，在1998年主演的經典夯劇《還珠格格》14日將在Netflix上架，她今（12）出席保養品牌花漾皙代言活動，直呼：「我自己也很期待！」有一類演員是不敢看自己過往作品的人，但她並非這一種，她說《還珠格格》以往寒暑假在電視上重播時，她只要在電視上看到，一定會停下來看，最想看到容嬤嬤對紫薇扎針的劇情，還有之前哏圖「紫薇節拍器」的畫面。

林心如22歲時拍的人生第一本寫真集，模樣相當清純。（翻攝自微博）

她提到當年拍攝是沒有濾鏡的年代，原汁原味地呈現所有演員長相，「但因為畫質關係，可能需要數位修復。」對於高清版本的《還珠格格》，她抱持著高度期待。

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林心如很期待《還珠格格》再重新上架。（花漾皙提供）

然而她近期「往事」被網友翻出不只這一件事，還有1999年拍第一本寫真集，當時調整比基尼的影片重新問世，這也是她寫真集尺度最大的照片，網友大讚她容貌依舊，她笑說：「我有看到新聞！想放大看照片，一點都不會害羞，跟現在相比，如今稍微成熟一點了。」也佩服網友能找到這麼久以前的素材。

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