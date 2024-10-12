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汪建民揭母重男輕女 妹妹無私照顧：是我好命

汪建民肺腺癌逝世，享年56歲。（翻攝自臉書）汪建民肺腺癌逝世，享年56歲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「鐵頭哥」汪建民罹患肺腺癌第四期，連續接受化療多次後暴瘦12公斤，7日胞妹代為宣布因不敵病魔撒手人寰。汪建民曾經在節目中說過自己的母親極度重男輕女，但妹妹仍貼心付出，讓他非常感動。

汪建民曾在節目中提到母親重男輕女。（翻攝自YouTube）汪建民曾在節目中提到母親重男輕女。（翻攝自YouTube）

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汪建民生前在節目上提到自己跟妹妹感情極好，不過母親卻十分重男輕女，對待他和妹妹的態度截然不同。雖然母親對汪建民比較好，但妹妹仍然在母親中風時細心照顧，多次陪伴母親進出醫院，汪建民每每提及此事，都覺得非常感謝，因為沒有妹妹陪伴母親的話，他根本無法安心接任何工作。

汪建民曾在節目中提到母親重男輕女。（翻攝自YouTube）汪建民曾在節目中提到母親重男輕女。（翻攝自YouTube）

雖然知道妹妹或許心裡感到無奈，但妹妹通常只要抱怨一下子，接著又繼續照顧病母。後來汪建民生病，也是妹妹和女友在病榻陪伴，汪建民坦言：「對我來說，是我好命」。

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汪建民告別式明（13）日舉辦，家屬表示：週日下午兩點於台北市第二殯儀館景行樓三樓至仁一廳舉行。同時強調懇辭各界奠儀，大家好好地陪伴汪建民走最後一程才是最重要的事。

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