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娛樂 最新消息

納豆腦出血後回歸電影！認反應退步：滴酒不沾了

納豆（左起）、陽靚、林奕嵐及詹懷雲主演的電影《命中註定那頭鵝》獲選為雄影開幕片。（記者廖俐惠攝）納豆（左起）、陽靚、林奕嵐及詹懷雲主演的電影《命中註定那頭鵝》獲選為雄影開幕片。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節今天（12日）揭幕，開幕片《命中註定那頭鵝》是納豆2年前腦出血中風後的首部電影，他透露久違演戲相當緊張，生病後反應明顯退步，現在滴酒不沾，而劇組考量到他的身體狀況，花了2天半就拍攝完他的戲份。陽靚則大讚「看到納豆的眼神，我就哭了」，演技完全不生疏。

納豆坦言病後反應慢。（高雄電影節提供）納豆坦言病後反應慢。（高雄電影節提供）

被問女友依依是否覺得他太快復工？納豆表示：「她希望我多工作！」今天因為依依在台北有工作，因此無法現身雄影力挺；納豆也透露目前暫無新的電影工作，目前還是以節目為主。

詹懷雲、林奕嵐繼《成功補習班》再度合作，此次在《命中註定那頭鵝》中有浪漫的水中親吻戲，兩人前後吻了5、6次，林奕嵐開心地說「終於親到他了，有談戀愛的感覺」。雖然詹懷雲深諳水性，但兩人坦言要摘掉呼吸調節器其實很緊張，努力在恐慌與浪漫之間抓到平衡，而詹懷雲印象最深的是一開始教練要示意給他看的時候，「我想說他現在是要我親他嗎，一直比手勢要親，教練是男生，我差點就要親下去。」

詹懷雲則有養眼的半裸畫面，特別去曬成黝黑小麥肌，不過這是他第一次去助曬，還擔心會不會曬到罹癌，內褲是不是要全脫。最後他盡量把內褲拉到最下面，只遮住重要部位，不過天生「白肉底」的他笑說：「屁股都是白的！有色差。」

☆飲酒過量，有害健康☆

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