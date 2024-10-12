大炳過世後小炳過得不好 PTSD發作每晚恐慌12年隨身帶藥

藝人大炳（左）、小炳兄弟情深。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「大炳」余炳賢過世之後，弟弟「小炳」余俊賢始終無法走出陰霾，只能每日酗酒消愁，他上節目分享自己在哥哥過世之後，一度喝到酒精中毒差點丟失性命，同時也得了PTSD（壓力後創傷症候群），每天晚上接近10點便開始恐慌，至今仍須隨身攜帶藥物，狀況強烈時使用藥物緩解。

小炳近日上節目透露自己每天到了晚上10點就會莫名全身發抖、茂漢，枕頭漢被子上的汗水看起來就像個人形，他說：「我會陷入一個極度的慌張中」，造成他恐慌的原因讓人鼻酸，原來那個時間點就是過去哥哥大炳吃藥的時間。

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大炳過世對小炳造成很大的影響。（翻攝自臉書）

2012年醫師囑咐小炳要定時定量餵大炳一種藥物，讓他感覺相當緊張，後來大炳過世，他的生理時鐘始終記得「餵哥哥吃藥」，即使大炳已經過世，只要時間一到，小炳身體就會產生上述反映，尋求醫師幫助後，才知道原來是PTSD。這12年來，小炳隨時都會攜帶緩解焦慮的藥物，在感覺慌張的時候適當緩解焦慮感。

小炳在大炳過世後，一度沮喪到必須靠酒精麻痺自己，進而喝到酒精中毒，最誇張的時候一天要喝兩瓶高梁，喝到突然昏倒、手抖，醫師告訴她妳內乙醇過多，會造成生命危險，他才毅然決然選擇戒酒，故在演藝圈消失將近2年，前陣子才從戒毒村回來，並經自己的經歷寫成書。

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