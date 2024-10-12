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血淋淋上演「婚姻是愛情的墳墓」！純愛戰士命中注定剋妻還是別有陰謀

Discovery 頻道《黑寡夫：藍道夫的六任妻子》，解密數起駭人命案的來龍去脈與法庭審判現場。（Discovery提供）Discovery 頻道《黑寡夫：藍道夫的六任妻子》，解密數起駭人命案的來龍去脈與法庭審判現場。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道《黑寡夫：藍道夫的六任妻子》，解密數起駭人命案的來龍去脈與法庭審判現場。經歷過6段婚姻的湯瑪斯藍道夫，在其中4位妻子相繼死亡後，遭美國檢調懷疑他為了騙取高額的保險金而殺害另一半，看似飽受喪妻之痛的他，背後是否隱藏著人神共憤的邪惡陰謀？

「愛情讓我上癮」是自詡為浪漫主義者的湯瑪斯藍道夫，用以解釋自己為何不斷出軌及娶妻的理由。他至今娶過6位老婆，其中4位竟都已命喪黃泉。在旁人看來，湯瑪斯似乎是位厄運纏身的悲劇角色，然而隨著執法人員深入各個命案現場，他們察覺情況似乎並不如外界想像的單純。

2008年某夜，湯瑪斯撥通了報警專線，他驚慌地表示自己的第6任妻子雪倫藍道夫遭到入室搶劫的劫匪槍擊後倒地不起，且他在情急之下開槍射傷了歹徒。警察及救護人員抵達後，雪倫及劫匪早已傷重不治。

警方懷疑湯瑪斯買兇殺害妻子雪倫，再將兇手滅口。（Discovery提供）警方懷疑湯瑪斯買兇殺害妻子雪倫，再將兇手滅口。（Discovery提供）

警方仔細盤問湯瑪斯當天的情況，卻發現湯瑪斯的說詞與案發現場遺留的證據不符，證詞更有許多自相矛盾之處，因此懷疑他是買兇殺害妻子後，再反手將兇手滅口，偽裝成一起入室搶劫案。

為此警方深入調查湯瑪斯的過去，查覺到其他前妻的死亡案件似乎也都有些蹊蹺。他的第2任妻子貝琪藍道夫嫁給湯瑪斯後，不只性情大變，更染上藥物濫用的習慣；更離奇的是，在她向湯瑪斯爭取離開的不久後，被發現陳屍於床上，當時死因被判定為舉槍自盡。

儘管家屬都認為貝琪是為人所害，案發現場卻因保存不當而損失許多關鍵證據，難以將湯瑪斯定罪。無獨有偶，湯瑪斯的第5任妻子法蘭西絲藍道夫曾接受心臟開刀，原先手術順利結束，卻在湯瑪斯獨自探病後，突然離開人世。弔詭的是，湯瑪斯非但沒有因此受到調查，反而因醫療糾紛訴訟獲得一筆數目可觀的和解金。

根據統計，湯瑪斯透過前妻們的死亡事故獲利超過美金一百萬元；所幸在警探、檢察官、死者家屬等人的多方努力下，他們終於成功將湯瑪斯告上法院。究竟他將從此深陷囹圄，還是再次逍遙法外尋找下一位有情人？

節目獨家追蹤，訪問與該系列事件息息相關的各關係人，包含湯瑪斯藍道夫本人、其前妻、死者親友、負責案件的執法單位及湯瑪斯的辯護律師等，揭開湯瑪斯屢屢喪妻的未解之謎。《黑寡夫：藍道夫的六任妻子》將於明天（13日）起每星期日晚間10點在Discovery頻道播出。

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