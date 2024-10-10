千字告別汪建民！阿Ben曝「暖心舉動」 哭喊：一輩子忘不了

阿Ben千字文回憶告別汪建民。（組合照。翻攝自臉書、記者陳奕全攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民7日因不敵肺腺癌第四期，在醫院安詳離世，享年56歲。藝人阿Ben昨（9日）現身靈堂悼念，看到汪建民遺照頻頻拭淚，受訪一度哽咽紅眼眶，而後更是在社群寫下千字長文。

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阿Ben在社群寫下她與汪建民認識的經過，表示與汪建民同為明星籃球隊的球員而認識；後來因通告不穩定，汪建民暖心將他簽入投資的經紀公司，才讓不穩定的演藝工作慢慢穩定下來。兩人後續因為公益棒球賽，逐漸深交，甚至一同和愛打棒球的藝人朋友組成棒球隊。

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除此之外，阿Ben也分享汪建民私下暖心舉動。他透露徐小可2012年剛生下長子，意外捲入偷拍事件，汪建民第一時間衝往月子中心關心，「我們夫妻倆一輩子都忘不了。」此外汪建民默默關懷數個公益團體，讓阿Ben直誇他「善良、熱心又心軟」。

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