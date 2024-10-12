安芝儇超辣泳裝「肚子炸出一團肉」 真實身材全露餡

安芝儇來台發展後人氣飆升。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「最強外掛」之稱的台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇，去年來台工作後人氣直升，憑藉甜美臉蛋及高挑身材圈粉無數。近日她合體水原足球啦啦隊成員金賢姈一同泡湯，換上火辣泳衣，卻意外被捕捉到小肚肚跑出來，真實身材全現形。

安芝儇（右）合體水原足球隊啦啦隊成員金賢姈（左）一起泡湯。（翻攝自IG）

安芝儇日前在IG曬出多張泡湯美照，可見她身穿條紋細肩帶背心，深V設計讓胸前事業線一覽無遺，渾圓上圍呼之欲出，雪白直角肩全露，不過似乎因為太過放鬆，且衣服的條紋有放大效果，再加上拍攝角度，讓她腰間的小肚肚跑了出來，但從其他照片仍可看出安芝儇擁有凹凸有致的好身材。

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安芝儇擁有火辣身材。（翻攝自IG）

這次似乎是因為拍攝節目，安芝儇才合體水原足球隊啦啦隊成員金賢姈一起玩樂，兩人一起體驗了台灣夜市，兩位女神同框的畫面也十分吸睛，讓網友紛紛誇讚，「快點衣服給我拿一件套上去，小安辣到不行」，也有人笑虧安芝儇的小肚肚，「台灣吃太好！」、「不愧是小豬豬」。

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