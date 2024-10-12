搭短程遭小黃拒載！嘻小瓜拍車牌怒罵：看你們有多少老鼠屎

嘻小瓜發文抱怨計程車司機。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人嘻小瓜儘管工作忙碌，仍不時會在社群分享生活點滴，昨（11）發文抱怨在台北信義區搭計程車的糟糕經歷，透露因為自己住在附近，經常遇到被拒載的情況，感嘆「信義區的計程車都這樣嗎？」

嘻小瓜在Threads發文表示，每次在信義區坐路邊的車都會壓力很大，因為自己就住在附近，因此經常遇到拒載的情況。這次和朋友準備搭乘路邊的計程車時，也是碰到類似情形，他透露當時和朋友上前詢問司機是否能搭車，對方先問了他的目的地，得知他要到吳興街後，司機隨即表示「不載，我這是叫車的」，讓嘻小瓜頓時感到氣憤。

請繼續往下閱讀...

嘻小瓜認為，如果是別人叫車的話，司機應該一開始就告知，而不是在問完目的地後才表明，這讓他感到相當不滿，甚至拍下對方車牌，直指這是部分司機為了避免被檢舉「拒載短程」的反制方法，他氣喊，「真的不是我們愛用手機叫品質好的車欸，要看看你們計程車有多少老鼠屎」。

之後接連問了一台計程車也遇到相同狀況，正當嘻小瓜準備放棄叫車時，第三台司機直接下車說要載他們，一行人也非常感謝該名司機。嘻小瓜透露，這名司機向他們提到，「每個司機都想載長程，但哪有那麼多長程，所以就服務每個有緣份的客人就好！」讓他不禁感嘆，「你們也有遇過嗎？真的好生氣」。

由 @kuakua_0629 發佈 在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法