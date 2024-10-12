晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搭短程遭小黃拒載！嘻小瓜拍車牌怒罵：看你們有多少老鼠屎

嘻小瓜發文抱怨計程車司機。（翻攝自IG）嘻小瓜發文抱怨計程車司機。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人嘻小瓜儘管工作忙碌，仍不時會在社群分享生活點滴，昨（11）發文抱怨在台北信義區搭計程車的糟糕經歷，透露因為自己住在附近，經常遇到被拒載的情況，感嘆「信義區的計程車都這樣嗎？」

嘻小瓜在Threads發文表示，每次在信義區坐路邊的車都會壓力很大，因為自己就住在附近，因此經常遇到拒載的情況。這次和朋友準備搭乘路邊的計程車時，也是碰到類似情形，他透露當時和朋友上前詢問司機是否能搭車，對方先問了他的目的地，得知他要到吳興街後，司機隨即表示「不載，我這是叫車的」，讓嘻小瓜頓時感到氣憤。

嘻小瓜認為，如果是別人叫車的話，司機應該一開始就告知，而不是在問完目的地後才表明，這讓他感到相當不滿，甚至拍下對方車牌，直指這是部分司機為了避免被檢舉「拒載短程」的反制方法，他氣喊，「真的不是我們愛用手機叫品質好的車欸，要看看你們計程車有多少老鼠屎」。

之後接連問了一台計程車也遇到相同狀況，正當嘻小瓜準備放棄叫車時，第三台司機直接下車說要載他們，一行人也非常感謝該名司機。嘻小瓜透露，這名司機向他們提到，「每個司機都想載長程，但哪有那麼多長程，所以就服務每個有緣份的客人就好！」讓他不禁感嘆，「你們也有遇過嗎？真的好生氣」。

由 @kuakua_0629 發佈
在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中