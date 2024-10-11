平野紫耀祕密來台！Number_i粉絲驚呼「有夠台」

Number_i神宮寺勇太（左起）、平野紫耀、岸優太推出新專輯《No.Ⅰ》。（TOBE Co., Ltd.提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由日本超人氣男神平野紫耀、岸優太及神宮寺勇太所組成的男團「Number_i」重磅出輯，3人發片前夕先登台為《INZM》MV取景做打歌暖身，當中包括「南機場夜市」、彩卷行、麻將桌全映入眼簾，MV滿滿台味不僅令世界各地粉絲驚艷台北城市文化之美，台灣粉絲更是驚呼「有夠台」，Number_i更期待下次有機會再次來台。

Number_i在萬眾矚目下終於在9月底發行了首張大碟《No.Ⅰ》（Number One），自去年成軍後即解鎖許多傲人成就，他們不僅憑藉著首張單曲《GOAT》火速攻上YT每日全球音樂錄影帶排行榜的冠軍，更登上Billboard JAPAN 綜合單曲排行榜「JAPAN Hot 100」的榜首。

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在全球粉絲關注下，Number_i的新專輯未發先轟動引起迴響熱潮，魅力更提前延燒到台灣，原來成員3人在團隊的安排下，於日前悄悄來台拍攝《INZM》MV，更踏足台北南機場夜市、台菜餐廳、隧道、修車場等，甚至連國立臺灣博物館都入鏡，而MV當中出現的路邊包子攤、麻將桌、有寫著「招牌進寶」的日曆，滿滿的台味讓粉絲驚呼連連，更直呼看完MV太感動，大讚劇組太用心。

Number_i神宮寺勇太（左起）、平野紫耀、岸優太推出新專輯《No.Ⅰ》。（TOBE Co., Ltd.提供）

隨著首張專輯釋出，Number_i也將於10月啟程展開他們的首次的日本巡演，屆時將踏足仙台、福井、神戶、福岡、北海道、愛知縣、埼玉縣等大型活動場地舉辦演唱會。期待下次有機會再次來台的他們特別提到團體的名稱Number_i具有深遠的意義，代表著「唯一」和「愛」，更透露這個象徵性的名字不僅傳遞了一個訊息，也是對粉絲的一個承諾，即將共同踏上音樂的旅程。

乘著強大氣勢，3月初所發行的《GOAT》迷你專輯更迅速飆升至Billboard日本單曲銷售榜週榜第一名，並創下Oricon排行榜年度首週數碼下載量的最高紀錄；瞬間躍升樂壇超新星顛峰地位的他們更一舉登上國際三大音樂節之一的「科切拉（Coachella Valley）音樂藝術節」，動感耀眼的演出成功吸引全球目光，還讓該張迷你專輯《GOAT》迅速躍升至美國iTunes綜合音樂排行榜第十，並穩居Hip-Hop榜單第3名，掀起一波極大的關注和各方讚譽。

在短短不到一年內累積超強成績的Number_i在首張正式專輯《No.I》的初回限定版中一口氣收錄了14首勁歌，最新主打《ICE》更完美融合了酷炫的節拍及現代R&B元素搶佔歌迷耳朵。此外，團員們更在專輯中展現強大音樂才華，無論是平野紫耀操刀製作的《BON》，亦或是由神宮寺勇太擔綱製作的《INZM》，讓歌迷見識到他們都每位成員優異的音樂實力及全方位才華。

而專輯更與日本頂尖藝術家合作，包括Vaundy和KEEN（C&K）都為其專輯視覺跨刀，充分展現該樂團追求藝術的歷程與多樣性，更凸顯這張專輯的多元魅力。

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