超正師妹不忍了！何思靜驚爆搭上周興哲跑車 羞認「血脈賁張」

周興哲（左）與師妹何思靜。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲與華納音樂戰略聯盟，將於年底推出入行十週年的創作專輯，他搶先推出新歌《巴黎的夜晚走走》，開著導演安排的麥拉倫跑車上陣拍MV，直呼好過癮。

提到新歌的創作初衷，周興哲感性說：「人總是在旅程中特別勇敢。暫時逃離了現實的制約，內心就可以一種更輕盈、愉悅的節奏去感受、去實踐。包括說出『我愛你』這件事。」

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周興哲推出新歌《巴黎的夜晚走走》。（星空飛騰提供）

周興哲認為，「我愛你」三個字是人類語言中最重要的發明，「至今尚無任何如此簡短的詞彙能夠取代，傳達如此精準慎重的情意。」鼓勵歌迷可以勇敢把愛說出來，不忘補充：「聽我的歌，應該就很有告白的功效。」

周興哲（中）拍攝新歌MV，何思靜（右）、詹子萱擔任女主角。（星空飛騰提供）

周興哲的師妹何思靜與詹子萱跨刀演出MV，提到與周興哲對戲，何思靜表示好榮幸，「師兄人超好，沒想到真的能如願以償坐上他開的超跑，覺得那個引擎聲令人血脈賁張。」覺得過癮又刺激。

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