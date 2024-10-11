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娛樂 最新消息

仙拚仙！台韓歌后金音獎對尬 特別貢獻獎得主出爐

鄭宜農、李瀧將在金音獎演出。（MODEST MONSTER 提供提供）鄭宜農、李瀧將在金音獎演出。（MODEST MONSTER 提供提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第15屆金音創作獎典禮11月2日在台北流行音樂中心登場，主辦單位公布首波演出嘉賓，力邀金曲歌后鄭宜農與韓國才女李瀧打造「仙拚仙」的限定演出，典禮前也公布本屆特別貢獻獎得主為「大團誕生系列活動（創辦團隊：若谷股份有限公司／街聲股份有限公司）」。

鄭宜農與李瀧去年在經紀人的牽線下認識，近期合作了新歌《寬寬仔來到祢的面前》，李瀧8月在韓國的演唱會以及10月剛結束台灣演唱會，都邀請鄭宜農擔任嘉賓。

提到兩人合作的新歌，鄭宜農表示：「我們首唱了一起創作的《寬寬仔來到祢的面前》，這應該是全球第一首台語加韓語的歌曲！我們在演出現場做了華語跟韓語的歌詞投影。一邊看著歌詞一邊聽，覺得文字是很偉大的東西，帶我們跨越隔閡走向彼此。」

2019大團誕生年終回顧場 YELLOW黃宣。（StreetVoice街聲提供）2019大團誕生年終回顧場 YELLOW黃宣。（StreetVoice街聲提供）

鄭宜農透露與李瀧有很多相似之處，都是領域多元的創作者，也有影視創作的經歷，她提到：「對於社會意識、平權運動都積極參與，也都出過書。儘管一開始有語言翻譯的隔閡，但經過幾次見面及寫歌、共演合作下，對彼此的音樂理念了解更深，也就更珍惜與她相處的時光。」

鄭宜農更表示兩人私下什麼都能聊，「像是聊和韓國大媽們相處的經驗及各種社會觀察延伸的笑話，另外，我們最常聊的應該就是吃的跟貓！會常分享台北與首爾好吃的餐廳店家，以及養貓的趣事！」

第15屆金音創作獎也公布本屆特別貢獻獎得主，為「大團誕生系列活動（創辦團隊：若谷股份有限公司／街聲股份有限公司）」，評審團表示：「大團誕生系列活動」迄今已屆滿15年，其宗旨是希望讓開始萌芽的音樂人、樂團從中小型的場館，逐步熟悉千人規模的舞台，不僅提供新人成長機會，也培育許多幕後硬體與技術人員，是形塑當代台灣音樂場景的重要推手。」

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