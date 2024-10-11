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娛樂 電影

金馬61揭曉主持人！兩座金馬男神劉冠廷接典禮主持棒

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會今（11）日驚喜宣布第61屆金馬獎頒獎典禮主持人，將由曾獲兩座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任。星光大道主持則由紅毯女王楊千霈領軍，搭檔二度主持的演員徐鈞浩，加上首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱，隨著入圍名單揭曉，主持人們已馬不停蹄進入備戰狀態，為華語影壇年度盛會做好萬全準備。

首次接下典禮主持棒的劉冠廷，與金馬結緣甚早。2012年剛退伍就演出了金馬電影學院的短片《小聚離》；2017年擔任第一代金馬遞獎大使；2019年，更以《陽光普照》首度入圍就獲得金馬獎最佳男配角，還主持了當屆星光大道；2020年以《消失的情人節》角逐金馬影帝；2021年再度以《詭扯》奪得最佳男配角殊榮。去年，他在程偉豪執導的「金馬60」開場影片中一人分飾三角，表現亮眼，創造了無人能及的金馬冠廷宇宙。

第61屆金馬獎頒獎典禮主持人劉冠廷。（金馬執委會提供）第61屆金馬獎頒獎典禮主持人劉冠廷。（金馬執委會提供）

對於受邀擔任主持人，劉冠廷驚呼「這是一件連做夢也想不到的事！」雖然從答應開始就夢到自己在台上忘詞，一想到這項任務心跳就異常加速，但還是感性幽默地表示：「反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧！」

走過金馬60，今年的星光大道也將因應全新場地──臺北流行音樂中心，展現不同於以往的風格，挑戰「雙訪問區」模式，讓所有嘉賓自在閃耀紅毯，盡情享受專屬電影人的榮耀時刻。

作為星光紅毯的「定海神針」，楊千霈興奮地說有「回歸初心」的感覺，希望能夠「從新」出發，讓觀眾耳目一新。而自己也非常期待能與再度入圍金馬影后的偶像吳君如碰面，迫不及待想要訪問她。

第61屆金馬獎星光主持人楊千霈（左起）、徐鈞浩、王渝萱。（金馬執委會提供，組合圖）第61屆金馬獎星光主持人楊千霈（左起）、徐鈞浩、王渝萱。（金馬執委會提供，組合圖）

二度擔任星光主持的徐鈞浩坦言，能再次參與這場盛會是一種莫大的榮幸。他回憶起上次的緊張心情，希望這次能更加放鬆，與影人有更多交流。作為影迷的他，已經開始準備觀賞所有入圍作品，還計劃補看他們的經典代表作，讓自己成為「電影蟲」！

首次擔任主持的王渝萱，過去以演員身分多次走上紅毯，深知這一刻對入圍者與頒獎人的重要性。坦言過去主持金穗獎時因忘詞而感到自責，然而金馬給予她不斷的支持與信任，讓她心懷感激，會抱著武士般的決心完成這次任務。

第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

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