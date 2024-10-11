吳婉君拍八點檔爆職災 頭髮遭對戲男星扯下「痛到五官扭曲」

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君在民視八點檔《愛的榮耀》因病失蹤又失憶，被王滿嬌收留變成農婦，近期的劇情中，為了要到百貨公司上班，練習穿高跟鞋，過程趣味十足。她自曝出道拍戲，為了高跟鞋也是吃了很多苦頭，「因為平常不穿高跟鞋，但拍戲時間很長，穿一天的高跟鞋，腿跟腳真的快廢了。」因為感受太難受、太煎熬了，還特別下了一些功夫，研究如何穿高跟鞋。

吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）

吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）

吳婉君分享，剛出道收入不穩定，都是買便宜的高跟鞋，想要省錢反而讓腳吃盡苦頭，「咬腳、磨腳，走路不穩。」後來才知道原來高跟鞋的品質很重要。尤其鞋跟要穩、皮革要舒適，才能站得久走得遠，而且高跟鞋的高度跟版型也會影響走路姿態以及身材比例，然而在演角色阿月的升職培訓計畫時，笑說：「就是把所有高跟鞋NG走路姿態都演出來就對了。」

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吳婉君（左）在《愛的榮耀》因病失蹤又失憶，近來重新愛上原本的老公傅子純（右）。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君透露，日前拍攝一場戲時，傅子純竟然扯下她一把頭髮，讓她直呼：「這真的是這一場戲最大職災！」當時劇情描述她飾演的阿月耍小聰明，偷偷把膠帶貼在書上再黏在頭上，不料被傅子純發現，立刻要把書拿走。傅子純沒料到膠帶的黏性很強，非常用力地扯下她頭頂上的書，吳婉君笑說：「當下痛到五官都扭曲了，彷彿頭頂做了蜜蠟除毛。」當下彼此都裝鎮定的演完，事後傅子純內疚到頻頻道歉，吳婉君說：「當然是不會生氣，只是真的很痛。」尤其拆下橡皮筋時，看到斷掉的頭髮灑落了一地，所有人當場傻眼，她隔天拍攝還被髮型師問：「頭皮怎麼紅腫了一塊？」她只能自嘲：「阿月真的聰明反被聰明誤。」

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