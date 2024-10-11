晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳婉君拍八點檔爆職災 頭髮遭對戲男星扯下「痛到五官扭曲」

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君在民視八點檔《愛的榮耀》因病失蹤又失憶，被王滿嬌收留變成農婦，近期的劇情中，為了要到百貨公司上班，練習穿高跟鞋，過程趣味十足。她自曝出道拍戲，為了高跟鞋也是吃了很多苦頭，「因為平常不穿高跟鞋，但拍戲時間很長，穿一天的高跟鞋，腿跟腳真的快廢了。」因為感受太難受、太煎熬了，還特別下了一些功夫，研究如何穿高跟鞋。

吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）

吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）吳婉君（左）在《愛的榮耀》和傅子純有精彩互動。（民視提供）

吳婉君分享，剛出道收入不穩定，都是買便宜的高跟鞋，想要省錢反而讓腳吃盡苦頭，「咬腳、磨腳，走路不穩。」後來才知道原來高跟鞋的品質很重要。尤其鞋跟要穩、皮革要舒適，才能站得久走得遠，而且高跟鞋的高度跟版型也會影響走路姿態以及身材比例，然而在演角色阿月的升職培訓計畫時，笑說：「就是把所有高跟鞋NG走路姿態都演出來就對了。」

吳婉君（左）在《愛的榮耀》因病失蹤又失憶，近來重新愛上原本的老公傅子純（右）。（民視提供）吳婉君（左）在《愛的榮耀》因病失蹤又失憶，近來重新愛上原本的老公傅子純（右）。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）吳婉君在《愛的榮耀》失憶後笑料百出。（民視提供）

吳婉君透露，日前拍攝一場戲時，傅子純竟然扯下她一把頭髮，讓她直呼：「這真的是這一場戲最大職災！」當時劇情描述她飾演的阿月耍小聰明，偷偷把膠帶貼在書上再黏在頭上，不料被傅子純發現，立刻要把書拿走。傅子純沒料到膠帶的黏性很強，非常用力地扯下她頭頂上的書，吳婉君笑說：「當下痛到五官都扭曲了，彷彿頭頂做了蜜蠟除毛。」當下彼此都裝鎮定的演完，事後傅子純內疚到頻頻道歉，吳婉君說：「當然是不會生氣，只是真的很痛。」尤其拆下橡皮筋時，看到斷掉的頭髮灑落了一地，所有人當場傻眼，她隔天拍攝還被髮型師問：「頭皮怎麼紅腫了一塊？」她只能自嘲：「阿月真的聰明反被聰明誤。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中