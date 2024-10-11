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娛樂 最新消息

年底壓軸預售開紅盤！《魔法壞女巫》北美開賣創年度第2高

〔記者許世穎／綜合報導〕年底奇幻壓軸鉅片《魔法壞女巫》在北美正式展開預售，根據國外售票平台Fandango統計，創下2024年第二高的首日銷售成績，僅次於《死侍與金鋼狼》。若以分級來看，更是2024年PG級（類似保護級，雖未限制觀賞年齡，但需要有家長指導）首日最佳預售成績！

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）

該片改編自20年來備受觀眾喜愛的音樂劇《女巫前傳》，由《瘋狂亞洲富豪》知名台裔導演朱浩偉執導，找來葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃在片中飾演「艾法芭」，以及全球暢銷流行天后亞莉安娜飾演「格琳達」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事，將帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。

《魔法壞女巫》將於11月22日在台上映。（UIP提供）《魔法壞女巫》將於11月22日在台上映。（UIP提供）

《魔法壞女巫》將於今年11月22日在台推出第一章，IMAX、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場。第二章將於2025年11月26日全球獻映。

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