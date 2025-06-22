鳳小岳駕駛「手排車」驚心動魄 上演拋錨戲：幸好還活著

鳳小岳（左）主演台灣、瑞士合製電影《陌路兄弟》今（22）在台北電影節首映。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕鳳小岳主演台灣、瑞士合製電影《陌路兄弟》今（22）在台北電影節首映，他和台法混血演員納曜達亞卡浪、瑞士演員皮耶安東尼共飾同父異母三兄弟；鳳小岳笑稱本身沒兄弟，拍完這部電影後，多了兩位兄弟，3人拍片感情融洽。

《陌路兄弟》為一段公路尋根之旅，在桃園、宜蘭、花蓮、雙北等地取景，鳳小岳為戲開著手排車，打趣形容車子很有個性，幸好事先有練習，有場在桃園山上開車戲，因為車速有點快，覺得驚心動魄，幸好現在還能站在這裡宣傳。

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鳳小岳為戲開著手排車，打趣形容車子很有個性。（記者王文麟攝）

製片陳斯婷透露，劇組花了一些時間找到該車子，既要歷經滄傷，型又要是對的，表示明明平常沒事，但拍攝第一天就拋錨，怎麼發都發不動，最後大家還合力上演《小太陽的願望》「推車戲」，集結眾人之力合推車子，才順利啟動。

鳳小岳（中）和台法混血演員納曜達亞卡浪（左）、瑞士演員皮耶安東尼共飾同父異母三兄弟。（記者王文麟攝）

問到「哥哥」鳳小岳的車技如何，皮耶表示太魯閣下坡戲，由於警察在追，自己又怕高，幸好很順利活下來；納曜則小心翼翼回答，「當時一個轉彎，側邊撞到椅背，但只有一次而已」，鳳小岳連忙接話：「我有當場道歉。」

《陌路兄弟》導演瑪莉亞尼科里埃爾看了鳳小岳參演的《華燈初上》，於是就決定要找這位演員合作。（記者王文麟攝）

導演瑪莉亞尼科里埃爾被問，當初如何找到鳳小岳來主演，她表示當時一直構想歐洲和台灣之間的連結，正巧當時看了鳳小岳參演的《華燈初上》，於是就決定要找這位演員，後來知道原來他在台灣很有名，透過牽線成功合作。

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