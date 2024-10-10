翹臀珍首度談婚變 爆粗口：他X的困難

珍妮佛羅培茲表示目前不想找新的約會對象。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今年8月訴請離婚，欲結束與「小班」班艾佛列克的2年婚姻。近日她接受雜誌訪問，首度打破沉默談婚變，並表示分手的時候她感覺「他X的困難」。

翹臀珍表示，離婚讓她感覺悲傷與害怕，她感到人生彷彿在眼前炸開，現在她仍在學習人生課題。儘管她避談小班，但也勇敢承認不會對這段經歷感到後悔，雖然離婚讓她幾乎徹底崩潰，事情已經發生，還是要去面對。會想開啟新戀情嗎？翹臀珍坦言，目前沒打算開始約會，也不急著尋找新對象。

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珍妮佛羅培茲（左）結束與第四任丈夫班艾佛列克的婚姻。（美聯社）

翹臀珍與小班經歷兩次分合，終於在今年4月分手，翹臀珍選擇在兩人結婚喜宴兩週年當天（8月20日）提出離婚申請。恢復單身後，翹臀珍覺得自己應該保持健康、變得更完整才能尋求一段更完整的關係。原本她以為自己可以坦然面對一切，但現在她想透過獨處，證明自己可以做到面對與愛人分離的事實。

對於分手這件事，翹臀珍以「他X的困難」形容，她說：「我感覺寂寞、陌生、害怕，覺得悲傷、覺得絕望」但當她正面面對這些情緒時，她鼓勵自己「這些情緒不會殺死我」，還是能感覺自己仍是快樂的。翹臀珍認為不能從別人身上尋找幸福，只有從自己的內心找到幸福，才能把心中那一塊空缺填補好。

班艾佛列克是珍妮佛羅培茲的第4任丈夫，兩人分開後，珍妮佛羅培茲表示她第一次以單身女人身分「對於那些浪漫主義者、喜歡處於關係中，並希望與某人一起變老的人，必須撇開『我該擁有那樣的關係，才能完整和快樂』。事實上，並非如此。」珍妮佛羅培茲補充，她自己花了30年，才有這些體悟。

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