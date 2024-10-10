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娛樂 日韓

NewJeans辛苦錢去哪兒了... HYBE趕走閔熙珍 「拿40億」填補虧空

HYBE趕走閔熙珍，挪用NewJeans辛苦錢， 用於填補母公司虧損。（翻攝自X、IG）HYBE趕走閔熙珍，挪用NewJeans辛苦錢， 用於填補母公司虧損。（翻攝自X、IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans捲入經紀公司ADOR前代表閔熙珍與母公司HYBE的內鬥風波，甚至逼得NewJeans直播控訴HYBE種種霸凌行徑。近期有網友曝光HYBE惡行，指HYBE在9月30日公布報表中，從ADOR拿走了40億韓元（約9560萬台幣）投資遊戲業務。

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有網友近期在網上曝光HYBE資金操作。HYBE在9月30日發布的公告中，可見從ADOR挪動40億韓元，用於遊戲業務。此金額在上一次財政年度銷售額約占13.47%。而去年則相反，ADOR是母公司從HYBE收到7800萬韓元（約186萬台幣）

網友公開HYBE拿走子公司ADOR「40億」的財務報表。（翻攝自X）網友公開HYBE拿走子公司ADOR「40億」的財務報表。（翻攝自X）

網友加碼爆料HYBE的資本總額約為7億韓元（約1673萬台幣），但他們的總債務高達650億韓元（約15.5億台幣）。認為他們將繼續侵占ADOR剩餘財務，並將資金投入至較不被大眾喜愛的遊戲業務：「他們想把本應該支付給孩子們的錢都拿走。」

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