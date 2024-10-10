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娛樂 最新消息

「足調系女王」伊芙蝶自爆同時交往12男！揭拍片血淚：最多有百人旁觀

台灣AV女優伊芙蝶擁有高人氣，由於拍攝作品大都有「足交」畫面，因此被封為「足調系女王」。（翻攝自IG）台灣AV女優伊芙蝶擁有高人氣，由於拍攝作品大都有「足交」畫面，因此被封為「足調系女王」。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優伊芙蝶擁有高人氣，因拍片主題大多都有「足交」畫面，也被封為「足調系女王」，她近日上琳妲的YT頻道，除揭片酬外，更自爆同時跟12名男生交往的情史，勁爆的言論引發關注。

伊芙蝶表示自己的片酬是5萬至10萬，但是由於無法選擇男優的關係，有時候會遇到比較臭的人，她往往會假裝生理期來潮無法到場。她更透露，AV的拍片現場最少會有4位工作人員、最多數百人，相當於要在百人的旁觀下進行性行為。

伊芙蝶曾同時與12名男生交往，為開放式關係。（翻攝自YT）伊芙蝶曾同時與12名男生交往，為開放式關係。（翻攝自YT）

伊芙蝶在現實生活中則是不折不扣的「渣女」，曾同時與12名男生交往，為開放式關係，琳妲好奇問到，是否會有男生走心時，伊芙蝶直爽回應「那是他們的事」。至於為何會踏入AV產業，伊芙蝶坦承是因為很喜歡愛愛，當時的男友受不了她的高需求，最終提了分手，她才有了想嘗試女優工作的念頭。


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