吳慷仁赴中發展遭酸 女友邵雨薇「把心歸零」：學習的一年

邵雨薇近期放慢腳步，心重新歸零，重新學習事物。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁近期簽約中國經紀公司，因與過往言行、立場問題，引起網友不滿，揚言抵制，還有人翻出女友邵雨薇也曾代言中資手遊，狂酸「夫妻同心不意外」。邵雨薇近來為雜誌拍封面，認為2024年對她來說是「學習的一年」，期許成為更出色的演員。

邵雨薇除了赴日遊學之外，也嘗試了許多新事物，「我把心重新歸零、開始學習，從別人身上吸收了不少珍貴的經驗，也希望會有驗收的時候。」像是學習日文之後，會希望有更多運用的機會，甚至之後可以學習更多語言，成為自己的表演特色。

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邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

邵雨薇從《極品絕配》、《愛的 3.14159》等熱播偶像劇，到近期懸疑驚悚的《惡女》、商戰時代劇《商魂》、極短恐怖影集《都市懼集》等，都讓人為之一亮，擺脫以往的既定印象，這是她出道以來，一直都很想做的，「無論是不同的時代、職業、背景，演員都是貪心的，會希望有更多的嘗試，並從過程中找到自己的命定角色。」

邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

除了挑戰新的作品類型，邵雨薇近期還首度受邀擔任「拍台北電影劇本徵選」評審，她親自讀完了90部劇本，表示：「之前都是戲來找我，所以我看劇本只會專注在自己的角色上，但在當評審時，卻是去審視整個故事、角色的曲線，角度更加全面，也發現演員出身的評審和編劇、導演看的角度也會不同。像我更在意每一個人物，他們的情感傳遞到我內心的究竟是什麼？對我來說好像是更重要。」她也認為，無論是電影還是影集，「好的劇本都是第一步。」

邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

邵雨薇最近主演的時代商戰影集《商魂》備受好評，她飾演一位企業家妻子，給予家族非常多的助力。準備角色時她發現：「我很喜歡以前的儀式感，他們會在每一個場合穿出該有的樣子，展現符合身份地位的樣貌，從服裝到器物都很要求。去舞會、打麻將這些社交場合都不一樣。」分享時代劇的種種，她的眼睛在發光，仿佛走過一趟時光之旅，她補充說：「那是關鍵的年代，很多新的東西從海外進來，音樂、流行文化等等都是，大家的開關被打開了。我覺得現在也有點像，許多事都處在關鍵的轉型階段。」

邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

邵雨薇認為2024年是「學習的一年」。（Bella儂儂提供）

至於近期參與的影集《都市懼集》，則是短影音時代下邵雨薇大膽嘗試的新作，用每集十分鐘 的驚悚短劇，帶給觀眾身歷其境的日常驚嚇，她在單元劇中幾乎是獨角戲，飾演一位長期被跟蹤卻渾然不知的女子，卻在觀察地圖街景時有了毛骨悚然的發現，她提到：「因為篇幅有限，所以要在每一顆鏡頭做出不同程度的表演細節。一些角色背景雖然觀眾看不到，還是要自己架構完成，戲中的電話聊天內容也有許多臨場發揮，雖然時間很短，但要準備的功夫並不簡單。」

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