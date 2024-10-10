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娛樂 最新消息

每首歌都是淚點！A-Lin支持多元性別 為《妮波自由式》唱出愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin今年的重心都放在巡迴演唱會上，目前已完成超過20場的演出，每場她都以歌唱實力和精彩內容吸引爆滿粉絲，開心說：「真的是非常充實的一年！」

A-Lin歌聲動人，歌迷常說每首歌都是淚點。（索尼音樂提供）A-Lin歌聲動人，歌迷常說每首歌都是淚點。（索尼音樂提供）

最近A-Lin為影集《妮波自由式》獻唱片頭曲《No Label》，延續她多年來以實際行動支持多元性別、用歌聲傳達愛與包容的心意。歌曲也傳達了「每個人都能選擇自己想走的路，不用學其他人擠在同一個出口，條條大路都能到達自己的心之所向」。

最近A-Lin的演唱會，粉絲說幾乎每一首歌都是淚點，她一開口，全場歌迷都跟著大合唱，《失戀無罪》、《有一種悲傷》、《摯友》、《給我一個理由忘記》都是熱門K歌，常常讓現場粉絲感動落淚。A-Lin說：「期望後續即將抵達的城市，也可以與大家一起唱、跳、哭、笑，完成這趟音樂之旅。」

A-Lin新歌傳達愛與包容。（索尼音樂提供）A-Lin新歌傳達愛與包容。（索尼音樂提供）

除了唱自己的好歌，A-Lin近期也在演唱會上選唱阿妹的《連名帶姓》、張震嶽的《愛我別走》等歌曲，同樣唱得動人。

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