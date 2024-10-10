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娛樂 最新消息

（影）揭深夜直播恐怖真相！深夜秀主持人刺激收視直接「召喚惡魔」

〔記者許世穎／台北報導〕MyVideo影音平台公布充滿「萬聖風」的10月片單，鬼才名導提姆波頓暌違36年推出續集電影《陰間大法師 BEETLEJUICE》搶先版即將光速上架；講述深夜秀主持人為刺激收視，在電視直播「召喚惡魔」揭曉恐怖真相的《與惡魔共度深夜》也獲得好評。

《與惡魔共度深夜》講述深夜秀主持人為刺激收視，竟在電視直播「召喚惡魔」。（MyVideo提供）《與惡魔共度深夜》講述深夜秀主持人為刺激收視，竟在電視直播「召喚惡魔」。（MyVideo提供）

提姆波頓集結原班人馬，再推出《陰間大法師》續集，他坦言2019年拍攝《小飛象》後，因對大型製片廠的運作方式感到心力交瘁，一度萌生引退之意，後因執導影集《星期三》才重拾電影製作的熱情，期間更誘發他拍出《陰間大法師 BEETLEJUICE》。而想回味1988年《陰間大法師》的觀眾，也可在MyVideo平台上觀看。

由《自殺突擊隊：集結》飾演「圓點人」的男星大衛達斯馬齊連，在電影《與惡魔共度深夜》飾演70年代的深夜秀主持人，他為了刺激收視推出萬聖節特輯，找來專家聲稱一位崇拜邪教的少女已遭惡魔附身，當主持人回放畫面出現驚人的影像，竟跟他自己有關，劇情讓觀眾毛骨悚然、狂爆雞皮疙瘩。

《陰間大法師 BEETLEJUICE》搶先版即將於MyVideo光速上架。（MyVideo提供）《陰間大法師 BEETLEJUICE》搶先版即將於MyVideo光速上架。（MyVideo提供）

除了奇幻、恐怖、怪奇電影，情感成長電影也席捲10月，「花邊教主」布蕾克萊芙莉主演的《到我們為止》搶先版、「黑寡婦」思嘉喬安森與查寧塔圖合演浪漫愛情片《飛月情海》等，也都於MyVideo接棒上架。

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