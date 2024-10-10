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歌舞劇4000人好評！周遊預告超猛情節「從台灣光復演到現在」

周遊（左）和李朝永為了演唱會盡心盡力，事必躬親。（李朝永提供）周遊（左）和李朝永為了演唱會盡心盡力，事必躬親。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永以及30多位老友日前一同到歐洲地中海搭遊輪旅行，回國後最讓她念茲在茲的倒不是旅遊，而是出發前她精心籌備的電視電影演唱會《聽咱的歌 看咱的影》，其中本土音樂歌舞劇《相戀大稻埕》由導演馮凱執導，陳志強、林逸欣、林暐恆（阿Ken）、林佑星等人主演，以及莊敬高職學生配合演岀，讓她直呼進場的4000位觀眾都大讚精彩。

陳志強（左）、林逸欣在演唱會演出本土音樂歌舞劇《相戀大稻埕》。（李朝永提供）陳志強（左）、林逸欣在演唱會演出本土音樂歌舞劇《相戀大稻埕》。（李朝永提供）

她興奮提到出國前完全沒心思規劃旅行，把所有心力擺在這齣歌舞劇上，「我只管把血壓藥和安眠藥帶著就好，衣服帶不夠，到當地買，我帶了兩個空行李箱出國，竟然買到三個滿滿的行李箱回來。」投入工作的周遊用滿滿的購物戰鬥力來犒賞自己的辛苦。

金曲歌王許富凱受邀演出。（李朝永提供）金曲歌王許富凱受邀演出。（李朝永提供）

而周遊見到這次歌舞劇的成功，心中激昂不可言喻，她發下豪語明年要辦更大型的表演，我要一路從台灣光復演到現在，把台灣家庭的溫暖都眼在這齣戲裡面。」並說今年找來翁立友、許富凱、郭婷筠等台語實力派唱將演出，增添許多星光之色。

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