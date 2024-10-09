虐死2歲童！假保母竟是「5寶媽網紅」 粉專無恥談育兒遭灌爆

宋女經營粉專大談育兒經，竟狠心虐死2歲男童。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕高雄市一名宋姓女子謊稱自己是保母受託照護2歲男童，今年5月起僅因男童不肯自己吃飯，更因自己的孩子沒打掃憤而遷怒，以鞋拔毆打甚至重摔，致男童全身15處擦挫傷，最終腦膜出血致死。令人詫異的是，宋女根本並未持有合格的保母執照，身分更遭網友起底是一名「5寶媽網紅」，與丈夫育有5名子女，連同受託照顧男童，常自稱「6寶媽」，臉書粉專不但經營得有聲有色，更時常大談育兒經驗，分享孩童在家自學的親子生活，其中最年幼的小孩就是遭虐死的男童。

加害者宋女以慘忍手段活活虐死2歲男童，惡劣行徑引爆社會上人神共憤，更被挖出經營臉書粉專「林家有五之」，以「6寶在家自學」、「育兒日記」、「軍眷家庭」、「基督信仰」作為關鍵字，令人作嘔的是，她甚至時常大言不慚地向粉絲們分享包含受害男童在內共6名子女的生活日常，提及在家自學狀況、親子生活等溫馨內容。

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不僅如此，宋女在臉書粉專上更強調為了實踐，施行在家教育、農耕生活、五感體驗文化探索、增能父母、登山露營等；她也時常分享媽媽經，每篇文章末段都還會備註一篇聖經經文，是不少新手媽媽眼中的模範。不過事實是，宋女根本就沒有保母執照，狠心虐死孩子事件曝光，人設瞬間崩塌。

許多網友聞訊氣憤難平，群起灌爆宋女的臉書粉專。（翻攝自臉書）

如今，宋女殘忍虐死男童的惡劣行徑曝光，檢方認為她罪嫌重大，因此於10月9日偵查終結，依成年人傷害幼童致死罪嫌起訴，並建請法官加重其刑。許多網友聞訊氣憤難平，群起灌爆宋女的臉書粉專怒嗆：「無恥，妳一定會下地獄！」、「可惡至極，最好被判死刑！」、「世界上怎麼會有你這種人渣」、「該去Ｘ的應該是妳，媽Ｘ垃圾敗類」、「你還好意思經營親子粉專？真是想吐」、「請法官還給男童一個公道！」

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