18年前「帶娃到他家烤肉」 柯淑勤聞汪建民癌逝：辛苦了好好走

柯淑勤曾和汪建民合作《米可，GO！》。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕汪建民先前爆出罹患肺腺癌第四期，汪建民的妹妹昨（8日）發出聲明，表示哥哥住院1個月後安詳離世，享年56歲。過去曾與他合作《米可，GO！》的柯淑勤今（9日）出席新戲《在光裏的人》收視慶功，不捨地說：「辛苦了，好好走。」

相關新聞：阿BEN現身汪建民靈堂 哽咽哭了：希望大家記得他的好

請繼續往下閱讀...

柯淑勤透露當時拍戲家裡兩個孩子還小，兩人私下會保持聯絡，曾帶著孩子一起到汪建民家中吃飯烤肉。談起過去相處點滴，她也不禁感嘆：「他走了辛苦了，好好走，小孩昨天也跟我說鐵頭哥哥...我就說『對啊走了』」

柯淑勤談汪建民逝世，直呼辛苦了，盼他好好走。（資料照，年代提供）





相關新聞：馬國畢突取消不去汪建民靈堂！鬆口曝內情

柯淑勤表示兩人最後一次見面是在台東機場的不期而遇，距今也有5、6年了，「後來就沒有（碰過面）了，我很少會跟同戲演員聯絡，除非他們主動。」所以她對於汪媽淋巴癌以及汪建民生病的事，私下沒有多了解，「朋友就是這樣來來去去。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法