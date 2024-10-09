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娛樂 電視

18年前「帶娃到他家烤肉」 柯淑勤聞汪建民癌逝：辛苦了好好走

柯淑勤曾和汪建民合作《米可，GO！》。（資料照，記者潘少棠攝）柯淑勤曾和汪建民合作《米可，GO！》。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕汪建民先前爆出罹患肺腺癌第四期，汪建民的妹妹昨（8日）發出聲明，表示哥哥住院1個月後安詳離世，享年56歲。過去曾與他合作《米可，GO！》的柯淑勤今（9日）出席新戲《在光裏的人》收視慶功，不捨地說：「辛苦了，好好走。」

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柯淑勤透露當時拍戲家裡兩個孩子還小，兩人私下會保持聯絡，曾帶著孩子一起到汪建民家中吃飯烤肉。談起過去相處點滴，她也不禁感嘆：「他走了辛苦了，好好走，小孩昨天也跟我說鐵頭哥哥...我就說『對啊走了』」

18年前「帶娃到他家烤肉」 柯淑勤聞汪建民癌逝：辛苦了好好走柯淑勤談汪建民逝世，直呼辛苦了，盼他好好走。（資料照，年代提供）

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柯淑勤表示兩人最後一次見面是在台東機場的不期而遇，距今也有5、6年了，「後來就沒有（碰過面）了，我很少會跟同戲演員聯絡，除非他們主動。」所以她對於汪媽淋巴癌以及汪建民生病的事，私下沒有多了解，「朋友就是這樣來來去去。」

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