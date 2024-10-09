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林志玲快看！AKIRA回老婆娘家 慶祝台南建城400年

林志玲快看！AKIRA回老婆娘家 慶祝台南建城400年AKIRA以一襲黑色風衣勁裝上陣。 （浪人祭提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕全台灣秋季最具指標性的音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」上週末盛大登場，面對颱風「山陀兒」來襲，主辦單位嚴陣以待，發揮靈活的應變能力，包括滅火器、THE JET BOY BANGERZ with special guest EXILE AKIRA、血肉果汁機、betcover!!、草東沒有派對等卡司輪番上陣，嗨爆現場樂迷。

林志玲快看！AKIRA回老婆娘家 慶祝台南建城400年滅火器樂團。 （浪人祭提供）

「滅火器 Fire EX.」無懼颱風開唱，讓大舞台「鯤鯓」一大早就擠滿「火種」。主唱楊大正給予本屆浪人祭肯定及掌聲，因為颱風節目表變動，從壓軸變開場，讓他忍不住笑說：「好在當爸爸變得很早起，剛剛很順利地完成了『浪人祭』的第一個高音。」

恰逢台南建城400年，主辦單位重磅邀請台南女婿AKIRA回娘家，率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」擔任大舞台「劍獅」開場，為了迎接上午十點的演出，兩組演出者皆在清晨五點半起床準備。

林志玲快看！AKIRA回老婆娘家 慶祝台南建城400年AKIRA在台南開唱，與師弟團一起演唱五月天《OAOA》。

THE JET BOY BANGERZ大秀精湛的舞蹈實力，以出道曲《Jettin'》熱力開場，在演出中段十名團員輪流大秀SOLO舞蹈後，邀請大師兄AKIRA上台合體。

AKIRA不畏台南豔陽以一襲黑色風衣勁裝上陣，鼓勵師弟們輪流以中文跟觀眾打招呼。首次站上台灣音樂祭舞台，更與師弟一起演唱五月天的《OAOA》。

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